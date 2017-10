Dando cera

No resulta extraño que, durante un funeral, justo en el instante de mayor solemnidad, mientras se recuerdan las muchas virtudes del finado y ninguno de sus defectos, alguien murmure un comentario jocoso y el resto aguante la risa mediante enormes esfuerzos. Cuando el drama nos sacude el cerebro actúa para concedernos una válvula de escape porque de lo contrario nos estallaría la cabeza. El actual psicodrama, por suerte, viene festoneado por esporádicos momentos que son como aquellos artículos de broma de esas tiendas regentadas siempre por señores muy serios. Nos deslizamos, pues, entre la tragedia y la comedia, entre el llanto y la risa, entre la frustración y el desacato. Somos funambulistas de ocasión y todavía ignoro si nos protege una red para evitar el descalabro en caso de caída. Tras la mística concentración que reclamaba la libertad para esos dos mártires que ya forman un dúo al estilo de los «gemeliers», el exceso de cera derramada debido al aluvión de velas y cirios como de semana santa provocó que algunos inocentes motoristas, quizá españolistas o quizá independentistas, besaran el asfalto. En fin. Mención especial merece también ese recluso que recibió a uno de los mártires bajo el bramido de «¡Viva España!» Teniendo en cuenta los códigos desarrollados intramuros, deseo sinceramente, por el bien común y por no avivar el incendio, que todo quede en un grito con perfume a faltada taleguera. Los presos tienen un puntito de honor en su particular percepción de la ley, así, por ejemplo, a los violadores y a los violetas les aplican metodología de bofetón humillante a la menor ocasión, de ahí que se evite esta violencia que, desde luego condenamos, aislándoles. Hasta en el trullo exclaman «viva España». Han conseguido fulgor patriótico incluso en el colectivo mangui. Impresionante.