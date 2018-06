FIN DE CURSO: EVALUAR Lunes, 4 junio 2018, 11:25

Se respira primavera en las calles y se acerca el final de curso en los colegios. Las familias comparten nervios con los estudiantes de selectividad y los padres repasan con los hijos los esquemas y las actividades de la última evaluación. Es tiempo de resultados académicos, pero mucho más importante recoger los frutos del desarrollo personal, de maduración humana, de crecimiento interior de los hijos/alumnos, aunque estos aspectos no se reflejen en el informe de notas, ni puntúen en rankings de PISA y no se tengan en cuenta en pruebas de contexto.

Valoramos la labor del maestro con unos ítems extraídos de la experiencia educativa: 'Camina al ritmo de cada alumno', para no dejarse a ninguno rezagado en la senda del rígido sistema educativo, porque todos son 'iguales', pero 'distintos'. 'Antepone educar a examinar', ya que prefiere acompañar el aprendizaje con experiencias vitales que sólo explicar temas y puntuar contenidos. Ha comprobado que cuando se aburren, no aprenden. Tiene autoridad para decir a los escolares dónde están las metas de lo bueno y lo conveniente y coraje para marcar los límites de lo que no es posible ni aconsejable. Sabemos que ni todos los profesores tienen todos los parámetros ni hay profesor que no tenga alguno. Sobre todo tienen pasión por educar y amor a la enseñanza.

En las parroquias también se hace balance. Aumentan los grupos de Vida Ascendente y descienden las Primeras Comuniones, se llena la sala de acogida en Cáritas parroquial y se van quedando vacíos los bancos de la misa dominical ¿falta de fe o exceso de pasotismo religioso? Se preparan los superabuelos para aprobar el examen de atención a los nietos: se acabaron las siestas porque no hay clase por la tarde, tratan de que terminen los deberes y la chiquillería corriendo por el salón y con las ansias de bajar al parque... Y los fines de semana todos al apartamento o a la casita del pueblo, porque se ha iniciado la temporada veraniega. ¡Oiga! Y a los políticos ¿quién les evalúa a final de curso?

-Siento mucho decirle que el examen que les planteamos en tertulias o los comentarios que hacemos a su gestión entre los amigos, o las sentencias de los Tribunales, no sirven para ponerles nota. Tenemos que esperar cuatro largos años para darles las calabazas... ya queda menos.