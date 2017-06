Cuna de héroes

Es verdad que formamos parte de una sociedad muy impresionable. Nuestras reacciones colectivas se observan, aparentemente, a simple vista. Cosas de las redes sociales y su capacidad de movilización. Sin embargo son epidérmicas y superficiales. Son como la espuma de una cerveza. Parece eterna hasta que la dejas demasiado tiempo en el vaso al sol. Por eso el contraste con las reacciones realmente profundas, pausadas, de largo alcance y de más largas raíces resultan tan impactantes. No es solo por lo que muestran sino por su valentía para hacerlo con naturalidad, sencillez y silenciosamente.

El último caso ha sido en el asesinato de Ignacio Echeverría pero hubo otros como la muerte de Belén Langdon en la fiesta de Halloween de 2012; el desgraciado accidente de un ascensor en Madrid hace muy poco; el atentado de la sala Bataclan o recientemente la muerte de un policía también en París. En los dos primeros casos, los testimonios de las familias, profundamente creyentes, son similares a los que hemos visto estos días por parte de los hermanos del 'héroe del monopatín'. El dolor, inmenso e inconsolable, se vive con la entereza de la fe y la convicción de que la despedida solo ha sido un adiós provisional hasta el reencuentro en la otra vida. No es fácil hoy en día encontrar esa firmeza y esa serenidad que da el convencimiento de que el ser querido está ya junto al Dios en el que se cree pero su forma de enfrentarse al mal o a la fatalidad cambian radicalmente. Entra en juego la capacidad de perdonar -aunque sea a largo plazo- y esa actitud lo cambia todo. En especial, la vida de quien elige instalarse en el odio o en el perdón.

Sin motivaciones religiosas, también encontramos la actitud del viudo de una víctima de los yihadistas en la sala Bataclan. A los pocos días publicó una carta desgarradora en la que repetía una frase que luego sería el título del libro que escribió sobre lo vivido en esos días: «No tendréis mi odio». Era la misma posición que adoptó el marido del policía asesinado en París en abril: «Sufro sin odio», dijo durante un homenaje en el Elíseo, «porque sería impropio de ti», refiriéndose a su compañero. Son ejemplos, desde la fe o desde la pura humanidad, de un modo distinto de enfrentarse al terrorismo, a la violencia, al desprecio por la vida y a la desgracia. En estos días lo vemos en la familia de Ignacio. No dejamos de elogiar su valentía y sus virtudes, sin duda, pero no deberíamos dejar de tener presentes las de su familia y su entorno que, posiblemente, han tenido mucho que ver en su forma de ser y en sus valores. Esas parejas, esas familias, esos padres son semillero de hombres y mujeres muy valiosos que no salen a menudo en los medios ni protagonizan escándalos ni comentarios. Sin embargo, son germen de una sociedad más humana, poderosa y solidaria. Son cuna de héroes. Ante el horror de un minuto o ante la cotidianeidad dura y tediosa.