Estos días se puede ver por toda la geografía de la Comunitat Valenciana, especialmente en comarcas del interior, a multitud de agricultores que, habitualmente en grupos y muchas veces en familia, se dedican a la paciente recolección de sus producciones de olivas, cuyo destino será a renglón seguido su molturación en las almazaras, cooperativas en unos casos, particulares en otros.

Si nos paramos a pensar sobre lo que representa este trabajo, que exige mimo y paciente dedicación, quizás concluyamos que, por los resultados finalmente obtenidos, no hay una rentabilidad suficiente que lo justifique, puesto que el tiempo invertido y los transportes -no digamos los costes de cultivo-, si se cuantifican en términos económicos de mercado superan el valor estricto del aceite conseguido. Es decir, optar por comprarlo, sin hacer nada más, cuesta seguramente más barato. Y sin embargo, ahí siguen, año tras año, esos agricultores, esas familias, dedicándose con ahínco a recoger sus olivas, en la mayoría de los casos para obtener el «aceite para casa». Porque ese es el objetivo principal: el autoconsumo, tener aceite de calidad para el año, obtener la satisfacción de que el esfuerzo sobre las pequeñas parcelas de cultivo artesanal se traduce en un producto tan apreciado en todos los órdenes, no sólo el gastronómico o alimentario.

¿Pero es que hay escasez de aceite de oliva -se puede preguntar el neófito-, o tanto cuesta? Es fácil cuestionárselo desde fuera, si no se conoce que la cultura del aceite de oliva está muy metida en las entrañas de la gente del campo, en el convencimiento de que es algo muy propio, ineludible, a lo que hay que acudir año tras año. Y además ese orgullo de «tener tu propio aceite», no el otro, menos aún el industrializado.

Es algo que esta incrustado desde muchas generaciones pasadas y que, afortunadamente, pervive. Infinidad de habitantes de nuestros pueblos mantienen parcelas cultivadas de olivos, mimadas, únicamente por la certeza de que tienen que hacerlo, porque es algo propio, no hay escapatoria, necesitan su aceite, 'el de casa', y a ello acuden y vuelven. No importa el coste, ya dijo el sabio que sólo el necio confunde valor y precio.

Porque es más que evidente que si se contara todo, qué va, tan sólo con tener en cuenta una parte, el propio tiempo dedicado a la recolección, se vería que no hay rentabildad posible. Sale más económico dedicarse a otra cosa y comprar el aceite en la tienda, o en la cooperativa. Pero no es eso, no hay comparación, menos aún si el aceite que te dan no se mezcla con otros sino que es el de tus propios olivos. Eso no tiene precio. Ahí está la acendrada cultura del aceite. Y de ella se benefician también hasta quienes la ignoran, porque tienen la fortuna de poder consumir el buen aceite a precios realmente de ganga; gracias al esfuerzo de aquellos.