CULPABLES, CULPABLES, CULPABLES

Ahora pones la tele y aparece Lidia Falcón. Ha vuelto directamente de la Transición. Otra consecuencia de la sentencia de la 'La Manada', como si no tuviéramos bastante con Elisa Beni. O con Loreto Ochando, que se está empezando a parecer a Gloria Fuertes. Ferreras le pidió ayer su opinión sobre la resolución: «Esta sentencia es una condena a muerte a las mujeres». Condena a muerte. A Maika Navarro también se la preguntó: «El voto particular es pornográfico». Menos mal que se la pidió al magistrado Joaquim Bosch. Este recordó que la sentencia está motivada. Y que el tribunal no cree a los delincuentes sino a la denunciante. Sí dudó de la calificación jurídica. Aunque lo más marciano de todo fue Alfred y Amaia en 'Los desayunos' opinando del tema. «Esto es lo que importamos las mujeres», dijo ella. Como si estuviéramos en 'El cuento de la criada', que ha vuelto todavía más deprimente, coñazo y pomposa (¿y esos planos cenitales?).

Esto, por lo que respecta a la televisión española. Si el jueves ponías la televisión americana, quien salía era Gloria Allred, la abogada que ha representado a 33 de las mujeres que acusaron a Bill Cosby de agresión sexual. Cosby ha sido declarado culpable de tres cargos en el caso de Andrea Constand, cuya abogada no es Allred sino Dolores Troiani. Pero da igual, las otras víctimas estaban en la sala con ella. En su estilo, habló en la puerta del tribunal: «Bill Cosby, tres palabras para ti: ¡culpable, culpable, culpable!».

Nuestros abogados no dan este espectáculo. Tampoco les hacen documentales. En Netflix, sobre Gloria Allred, se puede ver 'Seeing Allred', dirigido por Roberta Grossman y Sophie Sartain (y producido por Martha Kauffman). En los 90 fue la abogada de la familia de Nicole Simpson en el juicio de O.J., haciéndola visible como víctima. Y sacó a la luz a las víctimas de Bill Cosby ayudando a cambiar la opinión pública e incluso las leyes. La han llamado fea, estridente, desagradable, ávida de publicidad y dinero. Prefiero a esta estridente y desagradable en EE UU que a algunas que defienden aquí a las mujeres.