La 'culpa' del fichaje de don Alfredo Está por estudiar en profundidad el curioso paralelismo entre comportamientos de 'hooliganismo' en los planos deportivos y políticos VICENTE LLADRÓ Sábado, 16 diciembre 2017, 08:21

Quienes no alcanzamos a entender qué mueve a tantas personas a ser acérrimas seguidoras de tal o cual equipo deportivo, o a comportarse de igual manera con partidos políticos, cofradías y otras entidades grupales o personalidades a título individual, aún entendemos mucho menos que esa fe a prueba de todo en determinadas creencias y personalismos, o simplemente en la defensa de unos 'colores', se plasme al mismo tiempo en desear lo peor a los de enfrente. Es decir, que cabe que uno quiera lo mejor para el torero que más admire, y tómese el término de torero no sólo por lo que es en concreto, sino también en sentido más amplio, pero no por eso se ha de desear que a los demás, o al menos a los contrincantes directos, les coja el toro.

Y sin embargo vemos de continuo que es lo que impera de forma muy generalizada. Será la 'pasta' humana, que es proclive a mostrarse así, y que esa tendencia sólo se atempera o equilibra si se tiene la suerte de contar a tiempo con el añadido de alguna sustancia medular que sirva de contraste y neutralización de las malas bilis.

Miren a su alrededor. Los seguidores del Madrid no aguantan al Barça ni mucho menos a sus forofos, y los del Barça tampoco aguantan a los forofos del Madrid. Odios que levantan sarpullidos. Luego los hay que no aguantan ni al Barça ni al Madrid, y así lo exteriorizan siempre que hay ocasión. Una vez le preguntamos a un futbolero seguidor a ultranza del Valencia, con ocasión de un 'partido del siglo' entre madridistas y barcelonistas, quién prefería que ganara, y respondió que ojalá perdieran ambos a la vez. Encima, tendiendo a la burrera imposible.

Está por estudiar en profundidad qué hace que el comportamiento humano propenda a este tipo de exageraciones; seguramente tampoco se han sopesado los paralelismos de estos modos entre tribus deportivas y tribus políticas. En el fondo del fondo debe ser eso, la vuelta a la tribu, la llamada de la tribu, ciertas ansias de ser tribu. Por encima de todas las modernísimas tecnologías, pero tribus, al fin y al cabo.

Si apuran, esos comportamientos de 'hooliganismo' acaban yendo de lo uno a lo otro, y al revés. ¿O no es verdad que el Barça es 'més que un equip' y que en buena medida acaba siendo bandera del soberanismo catalán? ¿No es también cierto que con el Real Madrid acaban identificando muchos independistas las más acusadas reservas españolistas? Igual parte de las 'culpas' vienen de cuando Santiago Bernabéu pujó más alto para fichar a Di Stéfano, y de don Alfredo, que prefirió irse al Madrid antes que al Barcelona, lo que contribuyó a prender incendios que han ido a más. Y no digamos de aquel arbitraje histórico de Guruceta.

Si mantienen dudas, recuerden que la chispa inicial de los conflictos bélicos recientes en los Balcanes la prendió una bronca monumental en un partido de fútbol entre el Dínamo de Zagreb y el Estrella Roja de Belgrado.