El culebrón Puigdemont De cómo se escriba el último guion dependerá si el expresidente regresa esposado, cuánto dura Rajoy en la Moncloa y algún detalle más CURRI VALENZUELA Martes, 8 mayo 2018, 11:52

La presente temporada del culebrón Puigdemont concluye el día 22 de este mes y el Gobierno y los catalanes independentistas excepto el protagonista de la serie empiezan a ponerse nerviosos. Si llegada esa fecha no se ha elegido presidente de la Generalitat, quedarán convocadas automáticamente nuevas elecciones autonómicas. Al expresidente prófugo le vendrían muy bien para seguir con su guerra particular de convertirse en un mártir europeo que lucha para evitar su extradición a ese país, España, que según él no respeta las reglas de la democracia.

De momento, Puigdemont sigue ganando. Hasta ahora se ha salido con la suya al frustrar todos los intentos de investir a otro personaje presidente de Cataluña. Sobre el papel, a los partidarios de la independencia les gusta el lío; cuanto más sufra el Estado español, mejor para sus propósitos. Pero todo tiene un límite, en este caso el que marcan las encuestas. Si se repiten las elecciones es posible que JpC, ERC y la CUP no revaliden su actual mayoría absoluta. Aparte del cansancio que el conflicto crea en sus huestes, los sondeos reflejan que está bajando el apoyo popular a la independencia.

El Gobierno va a recurrir al Constitucional la ley aprobada por el Parlament hace unos días para permitir la investidura telemática de Puigdemont, algo que probablemente decidirá el Alto Tribunal. Rajoy tiene prisa. No sólo porque quiere evitar unas elecciones en las que el PP podría sacar aún peores resultados (cuatro escaños) que en diciembre. El apoyo final del PNV a los Presupuestos Generales del Estado depende de que el 155 ya no esté en vigor cuando se voten a final de mes. Y sin Presupuestos será casi imposible para el PP resistir dos años más en el poder. ¡Con la que está cayendo en las encuestas!

Además, el Gobierno desea que el 155 pase a mejor vida precisamente para que su partido comience a remontar en las encuestas. Intervenir en Cataluña le ha restado votos en esa comunidad, pero peor, mucho peor, le ha ido en otras zonas de España cuyos sus ciudadanos perciben que el Ejecutivo ha estado seis meses con los brazos cruzados sin impedir los excesos de los gobiernos secesionistas en la televisión pública, la educación... Mientras Ciudadanos continúa subiendo como la espuma, sin tocar techo todavía, gracias a haber mantenido una postura mucho más dura.

Como telenovela, el culebrón Puigdemont está bastante agotado. Empezó con un alto 'share', pero el interés de la Audiencia ha ido cayendo en picado conforme los ciudadanos han percibido que, se pongan como se pongan sus partidarios, no es posible la independencia de Cataluña. Pero, aun así, el capítulo de su desenlace va a tener suspense. De cómo se escriba el último guion dependerá si Puigdemont regresa a España esposado, cuánto dura Rajoy en la Moncloa y algún otro detalle más.