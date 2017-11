A cuidar Nenucos

Los niños ya no pueden investigar asesinatos. Se suceden noticias escritas y piezas televisivas sobre los catálogos de juguetes. Que si hay niños científicos y niñas mamás. Que si la excepción es una niña con chaleco de bricolaje. Que si otra vez rosa para ellas y azul para ellos. Que si los varones no cuidan niños. Siempre lo mismo. Pero no sabía que hay un Cluedo Junior donde los jugadores tienen que resolver el misterio de quién se comió un trozo de tarta antes de cenar y con qué bebida. En el juego original creado en 1948 el objetivo es descubrir quién asesinó al Dr. Black (Dr. Negro en español, igual que Mrs. White es la señora Blanco). También deben averiguar con qué arma y en qué habitación. Pero parece que un bobo juego de niños no puede ser jugado por niños. Seguiremos criando niños machistas, pero también estamos criando niños mentecatos sin acceso a asesinatos de mentirijillas y de quienes se espera que cuiden Nenucos.