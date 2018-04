Algo huele a podrido detrás de la caída de Cristina Cifuentes. Después de haberse metido en una selva de considerables dimensiones la que hasta ahora era la principal mandataria de la Comunidad de Madrid terminaba presa de las fieras, devorada por lobos, no tengo claro si con piel de cordero. Tras semanas de huida hacia delante en las que la presidenta ha utilizado toda clase de tretas, parapetos y atajos para sortear la muerte (política) ha sido derribada por un cepo casi oxidado y al que no se le presuponía peligro. Ella, que ha esquivado explosivas minas, ha acabado cayendo en una ratonera. La cuestión es quién lo colocó allí.

En la comparecencia para anunciar su salida Cifuentes disparó sus últimas balas pero sin apuntar a objetivos claros. Aunque a buen entendedor con pocas balas le bastan. «Se ha realizado un ataque personal contra mí», explicaba con la herida aún sangrante. «Yo he sido espiada, se han hecho dossieres sobre mi persona», añadía. «Esa grabación se ha utilizado para ir más allá de lo político, para rematar alguna clase de campaña personal», indicaba. «Ya se me intentó extorsionar con ese mismo vídeo hace un par de años», soltaba. ¿A qué mafia se refería? ¿En qué clase de círculos y tugurios se mueven los que nos mandan? Son acusaciones duras que nadie espetaría de manera arbitraria y ante las que parece difícil permanecer impasible. Cifuentes, derrotada, sin embargo, tiraba ayer piedras y escondía la mano, evitando poner sujeto a sus sentencias y recurriendo a una cobarde conjugación impersonal. ¿Quién la ha extorsionado? ¿Quién ha orquestado la campaña personal? ¿Quién la ha espiado? Esas preguntas quedaron sin respuesta. Al menos de forma directa. De forma velada lo podemos suponer tras esta afirmación: «Haber mantenido una actitud de tolerancia cero frente a la corrupción tiene un precio». Cuídame de mis amigos que de mis enemigos me cuido yo, podría haber dicho.

Pero no lo dijo. Calló. Y el hedor se hizo insoportable. El día nos dejó una serie de impresiones tristes. Como que la presidenta se fue sin ser valiente para realizar una denuncia clara de lo que ha sucedido realmente aquí. O como que se marcha sin arrepentirse de nada y sin realizar un ápice de crítica por la gestión de los escándalos. Ni admitió no haber cursado un máster ni dio una explicación coherente sobre esos dos dichosos botes de crema hallados en su bolso. Es más, ironizó sobre lo acontecido, como si tuviese alguna gracia. Hace tiempo que a nuestros políticos se les olvidó que su comportamiento siempre ha de ser ejemplarizante. Y no sonrojante. Pero la impresión más desgarradora es que nadie más se atreverá a destapar tramas corruptas ni prácticas ilegales por miedo a seguir los pasos de Cifuentes. A Cifuentes, finalmente, se la recordará por un currículum hinchado, un antiarrugas barato y por no haberse sabido cuidar lo suficiente de sus amigos.