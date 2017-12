CUESTIONAN EL GASTO DE AGUA EN EL ARROZ

El planteamiento es facilón: si el arrozal consume mucha agua, si estamos en grave sequía y lo mismo toca apretarse el cinturón en los próximos meses, por qué no empezar a cuestionar eso de cultivar arroz, que se puede traer de donde sea, y así ahorramos agua.

Es una cuestión que se presenta periódicamente, y cada vez que llega toca sacar los argumentos que explican algunos puntos que de tiempo en tiempo vuelven a cuestionarse de nuevo, sin solución de continuidad, sin acordarse de la última.

Vale, podríamos prescindir del arrozal que circunda la Albufera, y no faltaría arroz, claro, vendría de donde fuera; lo que no sabemos es si de verdad se ahorraría agua como algunos pretenden decir. ¿La Albufera no necesita agua?, es decir, agua que le llegue de fuera, como viene ocurriendo, ¿o es que se creen que todo el caudal del lago surge allí mismo?

También podríamos ir eliminando riegos en otros cultivos, porque sí: menos naranjos, menos tomates, menos zanahorias, menos lechugas, menos chufas... No, eso no, que querremos hacernos unas horchatas de vez en cuando. ¿Y el resto?, ¿lo vamos dejando plagado de secarrales o lo prefieren cubierto de verdes? El verde de donde no llueve en muchos meses resulta que es verde cultivado, no natural, porque se riega, se produce para comer, para generar empleo... Y encima queda bello, no como los secarrales que se llenan enseguida de escombros y otros vertidos. ¿Habrá que repetir estas cosas hasta la saciedad? Pues sí, porque se olvida, y no se enseñan en las escuelas, de modo que hay que insistir ante cada generación, con cada sequía cíclica.

Si se dejara de cultivar arroz en la Albufera por decreto, porque se les hiciera caso a unos pocos iluminados que ahora sueltan ésta, como después sueltan otras, lo primero que ocurriría es que no podríamos 'fardar' de arroces valencianos; los concursos falleros de paellas tendrían que basarse en arroces de Tailandia, por ejemplo. No me digan que no quedaría feo.

A continuación habría que resolver qué se aconsejaría cultivar a los agricultores que ahora producen arroz en los arrozales que circundan la Albufera. Tendría que ser algo productivo, rentable... y que no consumiera agua. ¿Alguien tiene alguna pista? Sin consumir agua donde no llueve, nada; consumiendo algo menos, muchas cosas. Pero ocurre que en esos campos es obligado por ley cultivar sólo arroz. Aunque se empeñen los dueños de las parcelas, si están dentro del Parque Natural de la Albufera, sólo pueden sembrar arroz, y cultivarlo con severas restricciones respecto a cultivadores de otras zonas. ¿Por qué? Porque el arrozal da vida a la Albufera, depura el agua de las acequias, que llega más limpia al lago, y proporciona hábitat y comida a la fauna.