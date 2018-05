CUESTIÓN DE ESCALAS

Es el hijo de una amiga mía y tiene once años. Hace unos pocos días me hizo una confesión. Le habían cambiado de colegio de chiquitín y, recientemente, al volver a pisar el patio de su antiguo centro lo encontró muy pequeño. Diminuto en comparación con cómo lo recordaba. Ese recién adquirido conocimiento le dejó perplejo. Lo entendí. A mí también me ha pasado. Viví hasta los siete años en un ático al que, al contrario que este niño, nunca he tenido la oportunidad de volver pero del que recuerdo la terraza como enorme. Casi de las dimensiones de un campo de fútbol.

La cruda realidad es que ni el patio del colegio de aquel chaval, ni la terraza de mi ático eran tan grandes. Éramos nosotros los pequeños. Nuestro tamaño era el que marcaba la pauta. No pude evitar pensar que estos aparentemente intrascendentes descubrimientos significan nuestro primer encuentro vital con la noción de perspectiva.

Aunque no todo está en función de lo mucho (o lo poco) que crezcamos. Por alguna razón, hay cosas que con el tiempo se nos vuelven más pequeñas. Como la caligrafía de aquellos cuadernos 'rubio' que cuidadosamente rellenábamos en el colegio. Los caracteres han ido empequeñeciendo con los años, sin que sepamos cuándo empezaron a menguar las letras. Será porque nuestra representación del mundo se basa en patrones mentales. La misma perspectiva pero en el plano interno. Así, al igual que Sergio Prim, el protagonista de la novela 'La escala de los mapas' amplía a su amada Brezo en su particular mapa sentimental, todos hacemos grandes o pequeñas las cosas en función de nuestros propios instrumentos cartográficos. Nuestra percepción, nuestra experiencia y, por supuesto, nuestras (a menudo erradas) creencias.

Por eso tendríamos que soñar siempre en superlativo. Porque sospecho que las cosas, al final, no son grandes ni pequeñas. El tamaño de lo que vemos y de lo que imaginamos está condicionado por ese único e intransferible cartabón nuestro. La amplitud de miras con que las observamos.