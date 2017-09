Cuentos crueles

Villiers de L'Isle-Adam fue, amén de un tipo excéntrico, un maestro de los relatos tan breves como crueles. Golfo, bohemio, arruinado, con pretensiones aristocráticas, urdió una narración de apenas un par de folios que recuerdo desde que tenía veinte años por lo mucho que me impactó. El texto superaba las cotas del humor negro y, encima, se ciscaba en los arrebatos de patrioterismo histérico. Se lo resumo a mi aire.

Gran desfile patriótico de fecha señalada. Los militares marcan el paso con sus uniformes de gala. Redoblan los tambores. La multitud se rompe las manos de tanto aplaudir. Y entonces, instante supremo, por fin llega la gloriosa bandera del país (Francia, en este caso, pero establezcan ustedes los paralelismos que les apetezca). El gentío, galvanizado, se pone en pie. Pero entonces, oh, ah, descubren que un espectador permanece sentado. Qué falta de respeto. Le recriminan su actitud. El hombre, testarudo, no responde. El personal se irrita. Le zarandean, le golpean. La multitud, furiosa ante la pasividad de ese hombre, sufre una arrebato de cólera y, literalmente, se abalanza contra él hasta descuartizarle. Satisfechos por lavar el honor mancillado de su patria, se reconfortan. Lo tenía bien merecido, ese menda. Sin embargo, alguien repara en un detalle... Aquel hombre asesinado era un tullido sin piernas. Peor aún, averiguan que se trataba de un héroe de la última guerra. No pudo levantarse debido a su condición de mutilado. La multitud se disuelve dejando el cadáver allí abandonado. Es la hora de comer, claro. El boato, la grandilocuencia, los excesos sentimentales, la palabrería, generan monstruitos. Cuando escucho a Puigdemont hablar sobre «la fuerza del pueblo», o a Mònica Oltra discurrir acerca del «patriotismo de la gente», releo a Villiers de L'Isle-Adam y me vacuno.