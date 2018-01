500 series se estrenaron (solo en Estados Unidos) el año pasado, nada menos. Así que es probable que a la mayoría de ustedes se le hayan escapado unas 470, tirando por lo bajo, porque los habrá que con haber visto 10 de 500 ya se den por satisfechos. Y no les culpo. No está nada mal. Tampoco es sana esta enfermedad de tragar todo lo que paren las plataformas cada semana ni perder horas de sueño lamentando lo que no te da tiempo a ver o consumiendo episodios como si no hubiese un mañana.

Teniendo en cuenta esto me dispongo a despachar aquí un listado de títulos imprescindibles que el buen espectador debería haber visto a estas alturas o si no hacerlo lo antes posible, ya que 2018 ya está aquí y comenzarán a acumularse otras cuentas pendientes dentro de nada.

2017 fue el año de las mujeres y fueron ellas las que acapararon todos los premios con producciones como 'El cuento de la criada', 'Big Little Lies' o 'Feud'. Y si esas ya están vistas ya va siendo hora de ponerse con 'Better things' o 'Smilf'. Volvió David Simon con 'The Deuce' y se convirtió ya en imprescindible, como lo fue el último trabajo de otro David, Fincher, 'Mindhunter'. Para los avezados, un David más, Lynch, y su inclasificable 'Twin Peaks'. Terminaron 'American Crime', 'Girls', 'Halt and catch Fire' y 'The Leftovers', que si no se han empezado el año que comienza se muestra propicio para hacerlo.

Sumo y sigo. Reímos con 'Master of none' y 'Love', comedias extraordinarias, que arrancan carcajadas del drama. De lo mejor de Netflix, con permiso de 'Alias Grace', 'The Sinner', 'The Crown' y 'Black Mirror', que tiene lo nuevo recién estrenado. Como de todo hay que ver, regresó 'Bojack Horseman', destacando por ser de lo más estimulante que se hace actualmente en animación.

Y si aún queda tiempo y ganas no estaría de más echar un vistazo a 'Por 13 razones', que arrancó polémicas este año, así como a lo nuevo de 'Stranger Things', que pecó de continuista pero no por ello menos entretenida. ¿Estamos preparados para otros 12 meses de series?