El más cuco

Hay dos modos de ser vicepresidente. Uno, el que desempeñó Alfonso Guerra con Felipe González. Hacía de sparring, de muro de contención, de guardaespaldas y de provocador capaz de remover las aguas para ver por dónde iban los enemigos, pero con varita de taumaturgo dispuesto a parar la polémica cuando convenía. En cualquier caso, era la Juana de Arco del socialismo en los 80. Si alguien debía arder en la pira era él y así dejaba libre a Felipe para que no le rozara ni una sola pavesa. El otro tipo de vicepresidente es Oriol Junqueras. Es el más zorro del Govern. Está consiguiendo que se inmole Puigdemont mientras él aviva el fuego pero queda en un segundo plano como los monjes sospechosos de 'El Nombre de la Rosa'. Se esconde entre sombras, se escabulle por las escaleras helicoidales de la biblioteca y se esfuma sin dejar rastro. Un maestro. Ha conseguido que todo se encamine hacia sus propósitos (hasta hace unos años, el independentismo era cosa de unos cuantos que plantaban tenderetes con camisetas y pegatinas en Las Ramblas) y nadie le señale a él como instigador. Está callado sin hacerse notar pero manejando los hilos del Molt Honorable. Y, sobre todo, manejando los dineros, que es lo importante. Es tan hábil que, para colmo, quien parece dominar al president es la CUP. Como si él no existiera. Como si no hubiera ejercido nunca un papel de consejero matrimonial político. En las últimas semanas de quien hablamos es de Puigdemont, de Forcadell y, si nos enfadamos mucho, de Anna Gabriel. Junqueras está viéndolas venir y a un paso de hacer un Bettino Craxi si las cosas se ponen feas.

Por eso no es de extrañar que el gobierno de Mariano Rajoy se esté planteando su relevo como una de las primeras medidas vinculadas al 155, además del control de los Mossos. Un proceso como el que se está siguiendo en Cataluña necesita recursos económicos que no parecen haber salido de una fundación benéfica con ánimo de consolar a las patrias desamparadas. Lo hemos comprobado con las pólizas que había contratado el Parlament para cubrir la responsabilidad civil y patrimonial y los daños materiales. A todo riesgo. Los muy cucos habían hecho pagar a todos los catalanes un seguro más que dudoso en el ejercicio normal de un cargo. Es lógico que los ciudadanos tengamos que pagar seguros por los riesgos que asumen diputados y senadores en el ejercicio de su función pero pagar por lo que pueda pasar si incumplen ésta es de pícaros.

Así lo ha pensado la aseguradora y ha decidido rescindir la póliza contratada. Las aseguradoras suelen ser mucho más largas que todos los pillos dispuestos a timarles juntos y no es fácil colarles un gol. Que se lo digan a esos que se cortan manos y piernas para cobrar, sin ningún éxito. Y sin miembros. Los soberanistas pretendían que el seguro corriera con los gastos de cometer actos delictivos pero la letra pequeña tampoco incluye a los salvapatrias.