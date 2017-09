Los cuatro de Ciudadanos

Leo en Las Provincias que 'Los tránsfugas de Cs recurrirán ante los tribunales si la Mesa no les da la razón'. ¡Faltaría más! Estos señores se están convirtiendo en paradigma de lo que no debe ser en política. Consiguieron sus escaños por estar integrados en la lista de un partido (en un sistema de elecciones por distritos electorales no hubieran conseguido salir elegidos por ser unos perfectos desconocidos), y pasado algún tiempo se dieron cuenta de que su partido «no era lo que parecía», por lo que decidieron declararse tránsfugas y pasarse a ese grupo de impresentables que se aferran a un sillón que moralmente no les pertenece. Aunque la ley se lo permita.

Y como están teniendo problemas en que su grupo de cuatro tenga un reconocimiento inapropiado en las Cortes Valencianas, reconocimiento y otros beneficios, por supuesto, amenazan con acudir a los tribunales.

Todo legal. Y magnífico ejemplo de la corrupción política que estamos consintiendo en España. Porque corrupción no es solo llevarse dinero público a casa o utilizarlo en lo que no se debe. Eso es lo que nos están haciendo creer. Y sabiendo que me meto en un charco, es posible que algún delito económico de menor cuantía sea mucho menos reprobable que las burlas a la ética política, aunque no roben ni malversen. Burlas, en muchos casos, amparadas por la ley.

Así pues, señores Alexis Marí, David de Miguel, Domingo Rojo y Alberto García, por higiene democrática dejen sus escaños y regresen al mundo exterior. El de buscarse un trabajo y tener que cumplir horarios y responsabilidades reales, si tienen la suerte de encontrarlo. Y no enfanguen más la imagen de los políticos.

Porque, que yo sepa, no existe un partido llamado Tránsfugas por el que puedan presentarse a las próximas elecciones.