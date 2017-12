Croquetas infectas

Mantener confortado el estómago de la tropa resulta fundamental en cualquier campaña. Un soldado hambriento combate mal y se dedica al saqueo para llenar la panza. Por eso, al observar el menú de Nochebuena de los pasmas desplazados sobre barcos de fortuna, improvisados cuarteles lacustres, en el puerto de Barcelona, sorprende que no hayan desertado en masa para pasarse al bando independentista y zampar así jugosas viandas. Ni carne fresca de esa que pretende prohibir Compromís los lunes en las escuelas tuvieron. Así no se promueve, sospecho, la defensa de la patria. Ñam ñam. Los eruditos acerca de la Roma antigua cuentan que los legionarios se alimentaban a base de gachas, queso y aceite de oliva. Y con tan frugal combustible conquistaron no pocas tierras. Músculo no les faltaba, a los esforzados legionarios. Si no me equivoco, el primero que se preocupó por la alimentación de su ejército fue Napoleón. Asumió el mando, apenas superados los 20 años, sobre los batallones zarrapastrosos de Italia. Cabalgaba enfermo por las fiebres y, pese a la penuria logística y la falta de víveres, cosechó las victorias que cimentaron su fama. Aquello le marcó, de ahí que, una vez conquistando el poder absoluto, se preocupase por la pitanza de sus hombres. Más aún: fomentó los estudios que desembocaron en la preparación de primitivas latas que conservaban los alimentos. Lástima que aquellos envases, mayormente de plomo, filtrasen efectos secundarios lesivos para la salud. Pero en fin, Bonaparte fue el primero en entender la importancia de la comida entre los uniformados servidores del Estado. Acaso nuestros líderes lucen, de nuevo, sus flaquezas históricas en estos asuntos que cristalizan en chapuzas tan escandalosas como las infectas croquetas de Nochebuena fumigando el ánimo de nuestros policías.