La crítica y el exabrupto Desacreditar a los jueces, a la Justicia y la capacidad de quienes han intervenido en el caso es sacar las cosas de madre MARÍA JOSÉ POU Sábado, 28 abril 2018, 08:50

Hasta las carmelitas de Hondarribia. Ayer no quedó nadie por opinar sobre la sentencia de 'La Manada', la inhabilitación de los jueces, los cambios del Código Penal o, en un ejercicio de metacomentario, sobre lo opinado por los demás. Como en esta columna. Comentando ayer la sentencia y, hoy, las reacciones a la misma. No es que me parezca mal. Todos somos libres de opinar; incluso de pedir que aparten de la carrera judicial a quien creemos que no merece estar allí aunque no sepamos nada de Judicatura y muy poquito de Derecho. A ese respecto, una de las opiniones más sensatas fue la de la presidenta de la Audiencia de Navarra, Esther Erice, que aceptaba las críticas con naturalidad y pedía tranquilidad para atender a lo que puedan decir los demás órganos judiciales cuando se presente la apelación. Decía la magistrada que todos los poderes del Estado son susceptibles de crítica. Eso desdramatizaba la jornada de ayer y algunas voces que poco menos que pedían subir al cadalso al juez del voto particular. La crítica es sana, necesaria, hace a los ciudadanos partícipes y ayuda a mejorar. Sin embargo, desacreditar a los jueces, a la Justicia en su conjunto y la capacidad de quienes han intervenido en el caso, es sacar las cosas de madre. Se puede discrepar e incluso denostar la opinión contraria, pero la fuerza de esa crítica está en el conocimiento y la serenidad de espíritu, no en el exabrupto. El caso y la reacción posterior han manifestado al menos una virtud del sistema: la transparencia. Es una cualidad que la propia Constitución exige de la Justicia. Si hemos podido criticarla es porque la sentencia es pública; porque los ciudadanos podemos leer las razones del tribunal y sacar nuestras propias conclusiones. La pena es la falta de cultura jurídica. Una cuestión, por cierto, que podría proponerse para los planes de estudio de Bachillerato.

La magistrada también pedía paciencia para ver qué disponen los órganos que deben revisar la decisión de este tribunal cuando se presenten los previsibles recursos. La Justicia tiene sus propios mecanismos de control y revisión de las decisiones que toman sus miembros. Por eso, no conviene actuar como si ya estuviera todo dicho.

En cualquier caso, existe una diferencia entre las opiniones de los ciudadanos y la necesidad de algunos políticos por comprometer a las instituciones. Es comprensible que un personaje público al que se le pregunta qué piensa de la sentencia diga lo que considere oportuno, sea alcalde, torero o limpiabotas. Su opinión se enmarcará en la libertad de creer lo que quiera y quien la escuche la situará en el plano que le parezca si está más o menos fundamentada. Sin embargo, que el Ayuntamiento de Barcelona emita un comunicado oficial o que el Consell diga compartir el sentir de la sociedad en este tema, ciertamente incomoda. Las personas opinamos pero las instituciones deberían evitar pronunciarse.