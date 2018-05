Criterio republicano

El año pasado, cuando las Cortes Valencianas pusieron de nuevo sobre el telar la ley del Patrimonio, creció la expectación; quizá era ocasión de ponerla al día, corregir sus defectos y olvidos, o de limar algunos excesos. Pero nada de eso ocurrió: el único cambio que afectó a la norma que Ciprià Ciscar propició en 1998 fue un apaño destinado a lograr que el recuerdo del tiempo de la República --la segunda, obviamente; la primera nunca cuenta-- se hiciera presente en la normativa.

No sé si hasta ahora se habían dado casos que lo propiciaran. Pero he aquí que el «debate» sobre el cine Metropol lo está permitiendo: sobre el criterio clásico de los arquitectos, sobre las consideraciones de los urbanistas, acaba de aterrizar, a la hora de decidir sobre un edificio, un valor nuevo, que aporta la ley de la mano de los historiadores: haber sido testigo de la República y la guerra civil.

El cine Metropol fue reformado por un arquitecto, Javier Goerlich, del que por fortuna queda mucha obra, y muy variada. Salvar el rótulo y algún otro elemento decorativo de su fachada podría ser la solución menos dañina y más barata. Pero mira por dónde la reforma de la ley, si se llega a aplicar, tiene efectos no sospechados, y por lo tanto nuevos, que pueden decantar la polémica. Si en 1988 fue el PSOE el que no quiso o no supo proteger el edificio protagonista del último «Salvem», es ahora un concejal de esas siglas el que -abrumado por el peso de la ley- ha pasado de advertir que una indemnización a la propiedad puede costar un dineral a ponerse al frente de un criterio salvador.

Durante la guerra, la UGT se incautó de seis teatros y cabarets y de 27 cines; la CNT, de un teatro y seis cines. Unidos los dos sindicatos en comité, controlaron la propiedad y los contenidos de cuanto los valencianos tuvieron como distracción y doctrina durante la guerra. En el Metropol no hubo mítines ni actos de especial notoriedad histórica, que yo sepa. Pero convertir su mera existencia en un valor de ley, transforma sensiblemente el panorama de la defensa del patrimonio, y va mucho más allá del valor de la nostalgia, la tradición o el paisaje que se iba abriendo hueco en las consideraciones del conservacionismo.

Es así como la Lonja de la Seda es motivo de un asombroso hecho que hace poco me hacía ver un arquitecto: según un cartel que hay en su fachada, el edificio no es notable por ser nuestro mejor gótico civil, por ser obra de Pere Compte o por estar declarado Patrimonio de la Humanidad, sino porque allí celebraron sesión las Cortes de la República.

Si triunfa el nuevo criterio, tendremos ruina en el Metropol para mucho rato. Pero yo les invito a inventariar las casas, casitas, corrales y naves industriales que fueron testigo de los años de la guerra y la República. (Aviso: las checas no cuentan).