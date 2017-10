El meu crit de Palleter

Yo, sólo otra voz que reclama sensatez. Yo, valenciano, padre, hijo, nieto y bisnieto de valencianos. Yo, español de los que hasta hace una semana no guardaba bandera de España en casa. Yo, trabajador que suma su sombra cada madrugada a la multitud que se levanta para ganarse el pan y la cebolla. Yo, antiguo alumno de Manuel Broseta y del bar Nodo. Yo, fallero y juglar de falleras. Yo, piojo en la coronilla del murciélago del escudo del Valencia CF. Yo, caballero errante por puro amor a mi dama Geperudeta. Yo, la pica en Flandes. Yo, el de las gafas del viejo Spencer Tracy. Ya sabéis, Esteban, o González Pons, o bicho, o pibón europeo, como queráis llamarme. Yo, sí, yo. Yo, en nombre de la necesidad y la virtud, os suplico que no faltéis hoy a la procesión cívica del 9 de octubre en la ciudad de Valencia. Sin más título que tuvo Vicente Doménech para sacudir el suelo de la patria dormida y declarar la guerra al gabacho, yo, un político mediano, un escritor sin obra, un desterrado que no debe volver, otro pobre palleter, os conmino a que, en esta mañana de penumbras, no dejéis que nuestra Reial Senyera camine sola.

Luego, por la tarde, varias manifestaciones catalanistas recorrerán también nuestras calles. Se verán esteladas con triángulo azul, que suman la Comunidad Valenciana a la independencia de los Països Catalans, y banderas republicanas que no piden la república, sino que España deje de existir. Ya dijo Junqueras que se alegra de que el Sabadell vaya a Alicante y la Caixa a Valencia, porque así se quedan en la gran Cataluña. No podemos consentir, por tanto, que esas exhibiciones extremistas, que nos tratan como si fuéramos una colonia catalana, sean más numerosas que nuestro tradicional desfile con la Reial Senyera frente al rey Don Jaime. En Valencia no hay más independentistas que españoles leales. Decidles que Valencia no quiere ser catalana.

¿Cuándo empezaron las mentiras? ¿Cuándo fue que las mentiras partieron Cataluña, trastocaron Valencia y jodieron España? Esta batalla entre la verdad y la mentira no se libra en los tribunales, ni en la política, es en los medios de comunicación. Los jueces y los parlamentos se doblan ante una opinión pública intoxicada con embustes como: España nos roba, el derecho a decidir, votar no puede ser delito o, ahora, la mediación. Por eso, yo, pobre de mí, puto palleter, exijo que, hoy, cuando cantéis en el Parterre nuestro himno, no falte nadie. Que os miréis y os reconozcáis todos. Que al mundo le conste que somos valencianos, españoles y europeos. Y estamos orgullosos.

«Per ofrenar noves glòries a Espanya, tots a una veu, germans vingau». Acudid, pues, valencianos. Que se enteren algunos traidores en Barcelona de que mañana, al consumar su golpe de Estado, no queremos que se acuerden de nosotros. No en nuestro nombre sino contra nuestra patria, España.