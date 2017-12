NI CRISTIANO NI MESSI

Siempre me ha sorprendido esa especie de competición recurrente acerca de quién es el mejor deportista de todos los tiempos, como si algo así fuera posible determinarlo empíricamente, con datos objetivos. ¿Cómo vas a comparar a Mark Spitz o a Michael Phelps con Juan Manuel Fangio o con Michael Schumacher? Alejémonos del deporte y pensemos en otras especialidades o disciplinas. ¿Se podría evaluar quién es el mejor pintor de la historia, o el mejor escritor? ¿Y cómo se haría algo así, en base a qué criterios? Como mucho, se podría hablar acerca de la influencia de unos y otros, de quién creó escuela, del más innovador, pero de ahí a encumbrarlo al simbólico puesto del número 1... En el caso del fútbol, lo de «el mejor de todos los tiempos» no pasa de ser un ejercicio de egolatría de alguno de los protagonistas y una distracción para periodistas, una forma como otra cualquiera de generar rivalidad, siempre por supuesto que sea entre el Real Madrid y el Barcelona, que de eso se trata, de mantener la rueda en constante movimiento. Con lo que todo se reduce a Cristiano o Messi, Messi o Cristiano, como aquello de ¿a quién quieres más, majete, a papá o a mamá? El presentismo, la desconsideración hacia el pasado, lleva la polémica a un territorio del absurdo en el que todo lo anterior, la apasionante historia del fútbol, no cuenta para nada, como si lo de dar patadas a un balón se hubiera inventado hace pocos años. Y aunque es verdad que hay pocas imágenes, que las más antiguas son en blanco y negro y que parece como si los futbolistas se movieran a cámara lenta, es un completo desafuero ignorar a los grandes mitos de la segunda parte del siglo XX, especialmente a Pelé, un verdadero revolucionario del balompié, un mago capaz de sortear a los contrarios con un movimiento de cadera, sin balón, o a Johan Cruyff, el gran protagonista del fútbol total, de una nueva concepción del deporte que lo renovó por completo, incluso a Diego Armando Maradona, por turbia y hasta repugnante que haya sido su trayectoria fuera de los terrenos de juego. Cualquiera de estos tres, pero especialmente el brasileño, merecería un reconocimiento mayor que el de los dos presuntos aspirantes al trono. Así que ante la artificial polémica provocada por un nuevo ataque de soberbia del astro portugués, al verme colocado ante la espada y la pared -vamos, responde, defínete de una vez, Cristiano o Messi, Messi o Cristiano- no me queda más remedio que recurrir una vez más a la sabiduría del profesor Jesús Ballesteros, que decía aquello de que cuando al pobre niño le preguntaba el curioso de turno que a quién quería más, si a papá o a mamá, lo que debería contestar es que a quien no quiere nada es a él por preguntar semejante idiotez. Pues eso.