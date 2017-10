A Esther y Óscar Tusquets, señoritos de cuna meneada, sus padres los mandaban de pequeños a veranear con criadas a Playa de Aro. A propósito de la publicación de 'Tiempos que fueron' (memorias conjuntas escritas por ambos hermanos), contaba Óscar lo aterrorizado que estaba con algunas de esas criadas en su infancia y adolescencia. Como si fueran las de Jean Genet. «Asesinaron a nuestra perra caniche. Una de ellas me decía: 'Cuando dé la vuelta a la tortilla les cortaremos el cuello a tus padres'». Esther le replicaba que no todas eran sádicas, que había de todo. La semana pasada, el muy catalán Óscar Tusquets recogió un premio en Madrid. En su discurso de agradecimiento acabó con un desvalido «Por favor, no nos abandonéis». Porque la criada que amenazaba con cortar el cuello a sus padres iba a atreverse a sacar el cuchillo. Y se atrevió. Para acabar como las criadas de Genet. Desequilibradas. Envenenándose. Esperando a los gendarmes.