La Creu és 'pau'

Enrique Tierno Galván, gran intelectual de la Transició Espanyola, guanyà l'alcaldia de Madrit en 1979. Al prendre possessió del seu càrrec, un ordenança pensava que donada la condició de llaic de l'alcalde, devia de retirar de la taula el crucifix que la presidia. El professor Tierno Galván li respongué: «La contemplación de un hombre justo que murió por los demás no molesta a nadie. Déjenlo donde está». Per tant, contemplar cada dia el rostre d'un home bo que amava als demés era una satisfacció a la que ell no volia renunciar.

Estil distint al del nou president del Govern, Pedro Sánchez, que demanà que retiraren els símbols cristians de la taula davant la que havia de jurar el seu càrrec. Sense dubte, este és un gest cap als que li han ajudat a alcançar la presidència, pero que suponc que no els agradarà als nacionalistes vascs profunts creents de la Companyia de Jesús.

Pijor és el comportament de l'alcaldesa socialista de La Vall d'Uxó. Enfundada en el plantejament de la memòria històrica, ha ordenat destruir el monument de la Creu, manifestant que és un signe del fascisme. Esta falta de respecte cap als catòlics de la Vall ha dut a un enfrontament en el carrer contra els que desprecien estos símbols. Honrar als qui moriren en defensa dels ideals republicans i dels socialistes no pot ser un motiu per a destruir símbols que, com la Creu cristiana, signifiquen tot lo contrari de la violència que és lo que esta alcaldesa ha provocat.

Tierno Galván és un eixemple de demócrata, de l'inteligència, del saber i de la necessitat de crear pau i concòrdia. La Creu, com a representació permanent de la cultura cristiana a la que tots pertanyem, és pròpia de la civilisació occidental. Per lo tant si no és volguda, ha de ser respectada. Confondre-la en un símbol del fascisme és un eixercici d'ignorants.