¿Nos creemos a Lim?

Soy optimista por naturaleza. Todo el mundo lo sabe. Quizá por eso me llevo bofetadas a mano abierta cuando las cosas no salen como positivamente espero. Y el Valencia lleva abofeteándome desde hace mucho. A mí y a todos los que nos gusta el fútbol y que al club de Mestalla le vaya bien. Matizo; es Lim y no el club es el que ha estado repartiendo las bofetadas con sus actos casi desde que llegó. Pero claro, este verano sus decisiones son correctas casi todas (de lo de Guedes y CIA vía Mendes que nos recuerda al pasado mejor esperar).

Colocó a Murthy por Layhoon y la vida diaria del club ha cambiado como la noche al día. Se lo prometo. Trabaja y deja trabajar. Escucha y actúa en consecuencia. No presume de lo que no sabe y trata de aprender de este negocio nuevo para él llamado fútbol. Vamos, como Layhoon pero todo al revés. Siguiendo con la pirámide de mando, es un hombre de fútbol -Mateo Alemany- a quien firmó Lim para dirigir las operaciones deportivas. Por fin. Y se nota. Primera decisión, traer a Marcelino. Un señor entrenador cuyo trabajo -todavía arrancando- ya vimos el viernes en Mestalla.

Así que, resumiendo, en el actual Valencia de Peter Lim, el presidente suma, el director general manda y el entrenador es de verdad y no de juguete (les recuerdo los duetos anteriores Nuno-Mendes, Neville-Suso, Pako-Suso...). Y claro, como consecuencia de tanto cambio realizado, se están firmando jugadores contrastados con el conocimiento y petición de un técnico que sabe. La plantilla de este Valencia pinta bien y su rendimiento mejor. Ya ven que no he hablado del supuesto director deportivo. Como pinta lo mismo que yo pues para qué nombrarlo. Estará mejor o peor, pero es lo que hay.

¿Y todos estos cambios para llegar a dónde? Pues ya veremos el nivel que alcanza Marcelino con la plantilla que quede y el nivel de los rivales en la liga. Pero, como siempre digo, la obligación de Madrid y Barça es ganar la Liga aunque vengan de perder la anterior, y por tanto el Valencia debe pelear por la cuarta plaza por mucho que venga de la nada. Y luego ya veremos dónde llega. Pero por presupuesto, historia y afición ese debe ser el objetivo perseguido.

Ya ven. Parece que a Lim me lo han cambiado. Lleva todo el verano haciendo cosas lógicas y, como suele pasar, las decisiones lógicas traen buenos resultados. Ya solo falta que el árbitro no le regale nada al Madrid el domingo en el Bernabéu como es costumbre cada año para creer que ha habido por fin una catarsis absoluta en este club y que va a regresar el viejo y glorioso Valencia. Demasiado estoy yo pidiendo. Me conformo con lo de Lim en lugar de pedir milagros. Es que pido yo unas cosas...