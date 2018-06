CRECIMIENTO NATURAL DE UNA LECHUGA

Dice un anuncio televisivo de una marca de ensaladas de 'IV gama', envasadas y listas para comer, que prefieren «dejar crecer las lechugas de manera natural». Es posible que pretendan comunicarnos que no les hacen nada en su proceso de cultivo, lo que sería raro en un sistema agro-industrializado. Ahora está muy en boga lo de comunicar, más que informar claramente. Las políticas de marketing llevan aparejadas estrategias de comunicación. El que vende algo comunica lo que le interesa, no va a informar de lo que no le conviene, aunque fuera de interés del comprador, sea cosa material o intangible lo que vaya a colocar.

Volvamos a las lechugas y a esa insistencia en que las dejan crecer de forma natural. ¿Acaso habrá alguien por ahí que se empeñe en estirarlas, a ver si las fuerza a desarrollarse más deprisa? No será eso, las arrancarían sin querer. ¿Entonces? Un vecino que ha escuchado el mismo anuncio cree que querrán decir que las dejan ir a su aire, sin sobresaltos ni traumas.

Un problema que sobresalta mucho a las lechugas, y a los productores de lechugas, es la meteorología. Programan las siembras calculando el ritmo de crecimiento según las previsiones de cada estación. La temperatura media es fundamental, también el régimen de lluvias. Si hace más fresco del esperado para las próximas semanas, el ciclo se retrasa, es posible que falle algo el suministro programado, los precios suben, las cadenas de supermercados se inquietan; las cadenas de distribución siempre se inquietan y no quieren saber nada del tiempo, ellos están bajo techo y tienden a pensar que todo ha de estar previsto, que se fabrica en serie, como los coches, y no fallan los tornillos, ni las ruedas, ni es género que se vaya a pudrir. Pero las lechugas, si llueve sin esperarlo, pueden estropearse, y si hace más calor del estimado, crecen más deprisa, de repente hay más oferta que consumo y en pocos días se espigan. Eso también es crecimiento natural pero a las cadenas les da igual, y a los estrategas del marketing.

Una vez cortamos una lechuga y vimos que el muñón del tallo que quedaba en la tierra rezumaba savia. Si lo pilla un sensiblero igual interpreta que lloraba. A ver quién va a jurar que una lechuga no tiene sentimientos, puesta a crecer al natural. Hay veganos extremos que sólo comen frutas una vez se caen del árbol, no las vayan a molestar si las arrancan de su progenitor. Pero una lechuga no se cae; se espiga, se mustia, y un amasijo de hojas pochas no queda apetecible. Cortarla tampoco es natural, qué artificio. Y llora, prueben y verán cómo llora.

Natural-natural es ir desnudos, a pie y comiendo hierbas por ahí, si quedan. Entonces sobreviene el hambre, llega el frío, comienzas a tramar algo para solventarlo y vuelta a empezar. Hasta que llega la era tonta de la abundancia y del marketing de lo natural.