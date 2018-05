COSAS QUE HACER EL 26-M

Mis primeros recortes de prensa datan del inicio de la década de los ochenta, mi etapa universitaria. Desde entonces y tras más de treinta años he ido acumulando miles y miles de artículos, crónicas, entrevistas, reportajes y noticias de todo tipo procedentes de periódicos y revistas. Cometí el error garrafal de no archivarlos desde un principio, de no escribir las clásicas tarjetas de biblioteca con el autor, el tema, el año y la carpeta en la que lo clasificaba. Así que en las librerías y armarios de mi casa se pueden encontrar viejos archivadores, de plástico unos, de cartón los otros, y montañas de recortes. Todo eso sin contar mis propios artículos, que también he ido guardando en cajas, más bien he ido acumulando. Un desorden organizado más o menos, o supuestamente controlado.

Mis amigos alucinan y me dicen que por qué sigo haciendo eso, que para qué conservo tanto papel, que si no me he enterado de que existe internet, que ahí está todo, y que en todo caso me dedique a escanear lo que me interesa y luego lo tire, así no ocupará tanto espacio. Pero yo les digo que no, que no es lo mismo, como no es lo mismo leer un periódico en papel que en la web, o un libro en su soporte clásico o en el ebook, por no hablar de la música, menuda diferencia entre poner un vinilo en el tocadiscos de toda la vida después de pasarle el cepillito, mirarlo y remirarlo, ajustar la aguja al principio del surco y esperar a que empiece a sonar que los aparatitos digitales en los que acumulas diez mil o veinte mil canciones que por supuesto nunca, ni en toda tu vida, vas a poder escuchar, pero qué bien, cuántas tengo, ¡qué divertido! O las fotos, una detrás de otra, cientos, miles, decenas de miles, pero ¿para qué, si luego no las vas a ver? Antes hacíamos veinticuatro, o treinta y seis, pero las poníamos en un álbum, en nuestro caso con comentarios y con dibujos que hacía María José. Ahora están todas ahí, en la nube. Pero sí que es verdad que tengo que ponerme a ordenar mi archivo, que así no me sirve para nada, que si quiero buscar algo no lo voy a encontrar, que tengo que seleccionar, clasificar, releer y tirar lo que ya no me interese.

Me lo digo cada vez que libro en fin de semana, pero luego siempre encuentro algo que hacer, fundamentalmente preparar helado de fresa (me sale muy bueno) y leer, ahora mismo 'Con permiso de Kafka, de Jordi Canal, muy recomendable aunque trate del 'procés', que hay que ver qué pereza da lo de Cataluña, cada vez son más los que dicen «que se independicen, pero con un muro alrededor», y no es esto, no, no es esto. Así que este fin de semana no porque trabajo, y los dos siguientes (12-13 y 19-20) ya tengo compromisos adquiridos y no puedo, pero el sábado 26 por la tarde es un magnífico momento para ordenar el desorden.