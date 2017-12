GOL EN LES CORTS

Maisa Lloret fue el primer diez de la gimnasia rítmica española. En las Olimpiadas de Seúl de 1988 quedó quinta y logró un diploma. Joan Ignasi Pla, en su día líder del PSPV, fichó en 2007 a Lloret para dar lustre a la lista autonómica de Alicante. La gimnasta, en su primera aparición en el tapiz parlamentario, demostró que era más hábil con las mazas y la pelota que con las enmiendas al presupuesto. La alicantina se preguntó en voz alta por qué la Generalitat patrocinaba la camiseta del Levante UD cuando los granotas iban últimos. Aquel tropezón fue su trampolín a la fama. Siempre que la política se ha mezclado con el deporte ha sido para aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid. Ayer, al calor de la polémica sobre si el derbi femenino entre el Valencia y el Levante se tiene que jugar en Mestalla, Les Corts aprobó una declaración institucional para que el club blanquinegro abra Mestalla «para disputar partidos de primer nivel». La unanimidad de todos los grupos del arco parlamentario se relató en cuatro párrafos mal contados para subirse al carro del día. ¿Qué y cuál es un partido relevante? ¿Por qué no se abre para todos los partidos de Liga? ¿Por qué la iniciativa no se amplía también al Levante y al Ciutat de Valencia? ¿El Levante-Athletic Club y el Levante-Atlético de Madrid son partidos relevantes? ¿El Parlamento valenciano también firmará declaraciones institucionales si la directiva granota decide que esos dos encuentros se jueguen en Buñol? ¿El presidente de Les Corts llamó al Valencia para preguntar por qué no podía jugarse el derbi en Mestalla? ¿Cuántos diputados son accionistas del Valencia para opinar sobre las decisiones de una sociedad anónima? ¿Y accionistas del Levante? ¿Y socios? ¿Y simpatizantes? Y para subirme al carro de la demagogia, ¿cuántas de sus señorías acuden cada fin de semana a ver un partido del Valencia o del Levante Femenino? ¿Y la vicepresidenta Oltra? Yo les respondo, como el chiste: una o ninguna. En cambio, cuando de rebote han recibido alguna entradita gratis para un duelo masculino sí que se han abrigado al calor de algún palco de uno de los dos equipos de Primera de la ciudad con piscolabis durante el tiempo de descanso. La declaración institucional partió de la diputada del PP Marta Gallén con intenciones loables pero atropelladas. Y el brindis al sol de Les Corts ahí se quedará hasta que un día amanezca nublado. Los clubes, el Valencia y el Levante, son los que más han hecho por el fútbol femenino. El próximo lunes Pedro Malabia inicia una nueva etapa como responsable de competiciones del fútbol femenino en la FIFA. Del Colegio Alemán pasó al Valencia, y de ahí a la Liga y a Zurich. Sólo es un dato. Les Corts se debería preocupar por dignificar el deporte femenino con iniciativas y presupuesto y no ejercer de un chupapostes cualquiera.