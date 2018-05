Corrupción: camino de elecciones

Horas después de que se detuviera al tercer ministro corrupto de la 'era Aznar' -Eduardo Zaplana-, la Audiencia Nacional, en la primera sentencia que dicta sobre la trama Gürtel, ha condenado al cabecilla de la organización, Francisco Correa, a 51 años y 11 meses de prisión por liderar los primeros años de actividades de la red corrupta (1999-2005) y al extesorero del PP Luis Bárcenas a 33 años y 4 meses de cárcel, además de 44 millones de multa. El PP sale directamente señalado: la sentencia considera probado que el PP como persona jurídica y la exministra de Sanidad Ana Mato se beneficiaron de la actividad delictiva, por lo que les condena en calidad de partícipes a título lucrativo. Los jueces encuentran, en fin, una 'trama institucionalizada' con la que se financia ilegalmente el partido; dan por cierta la existencia de una 'caja b' en la sede central del PP, lo cual, al margen de la relevancia penal que tenga, es un hallazgo descalificante políticamente, y ponen en duda explícitamente la credibilidad de algunos de los testigos, entre ellos el propio presidente del Gobierno, que fue interrogado por el tribunal.

Se ha colmado el vaso de un gran escándalo que coloca a la formación gubernamental en situación límite. Y cuando todavía faltan nuevos pronunciamientos judiciales, no parece que la oposición pueda permanecer cruzada de brazos. Tanto Podemos, cuya negativa a secundar el pacto PSOE-Cs permitió a Rajoy seguir gobernando, como el PSOE han de impulsar los movimientos que pongan fin a esta debilitante agonía. Ni siquiera el conflicto catalán puede esgrimirse como pretexto: la maquinaria del Estado es perfectamente capaz de seguir funcionando aunque se produzcan cambios en la cúpula del Estado.

La moción de censura planteada ayer por Pedro Sánchez parece una respuesta proporcionada a la entidad del escándalo inhabilitante que afecta al Partido Popular. Como es sabido, la moción prosperará si la apoyan Podemos -que ya ha manifestado su voluntad de hacerlo- y Ciudadanos. O bien, Podemos y las restantes minorías, incluidos los grupos nacionalistas.

Ciudadanos, puesto en esta tesitura, ha reaccionado con reflejos proponiendo una solución 'a la murciana': insta a Rajoy a disolver las Cámaras y convocar elecciones, y si no lo hace, apoyará la moción de censura de Sánchez. La solución no es buena para Rivera, quien tenía esperanzas de crecer aún más, pero es la única posible: cualquier otra fórmula que pasara por la continuidad del PP en el poder le convertiría en aliado y cómplice de una formación que ha incurrido en gravísimos escándalos. Si Ciudadanos no respaldase el saneamiento de la vida pública, todas las soluciones serían malas, y el partido naranja se haría responsable de cualquiera de ellas: ni la continuidad de Rajoy es deseable ni cabría un pacto que situase al presidente del Gobierno en manos de los soberanistas.