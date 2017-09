El control de las adicciones entre los jóvenes

Ya en 2012 LAS PROVINCIAS alertaba de que las adiciones al juego online habían crecido un 536%. Un grupo de especialistas de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, de la Yale University y del California Pacific Medical Center, después de analizar 173 estudios efectuados desde 1980, evaluaron el impacto de los medios de omunicación social TIC en la salud de niños y adolescentes, encontrando una incidencia negativa sobre ellos cuando la cantidad de horas es excesiva.

Los medios pueden ser una influencia positiva en las vidas de los niños y adolescentes, pero se necesita tener cuidado para evitar efectos secundarios negativos. Así, concluye la revista 'Children and Electronic Media', sintetizó en una investigación (The Future of Children) compuesta por otras dos: Woodrow Wilson School (University of Princeton) y Brookings Institution.

Según un estudio de la Universidad de Chicago, realizado con 205 personas, Facebook y Twitter son más adictivos que los cigarrillos o el alcohol. En este sentido, a comienzos de este 2017, una encuesta sobre estudiantes de 11 a 14 años halló que estos adolescentes necesitaban controlarse más en el uso y dependencia de las redes sociales.

Los efectos de una dependencia a las TIC o redes sociales está plasmada en una imagen que ya se ha hecho muy habitual en nuestra sociedad, la de un grupo de jóvenes reuinidos y cada uno aislado, mirando la pantalla de su móvil. Si se interpreta bien, de 'socializadoras' tienen bien poco. Los adolescentes están como si de un montón de 'objetos' se tratase. Individuo más individuo más individuo... No hay conversación cara a cara. Es un conglomerado despersonalizado.

Con relación lo antedicho, es decir: a la carencia de una autentica vida social, LAS PROVINCIAS informó en 2010 que a los 6 años, tomando las NNTT como un juguete, los menores se pelean entre sí para dominar el móvil. Esto se debe a la baja autoestima, la inatención ocasiona dificultades para relacionarse directamente con sus iguales; pero que esto no sucede online. Otros efectos. Por otra parte, los alumnos de 10 a 11 años (4º de Educación Primaria) que disponen de móvil y pasan demasiado tiempo en internet ofrecen peor rendimiento escolar. También, Norberto González, decano de comunicación de la Universidad de la Santa Cruz, en Roma, alega que los contenidos violentos de la televisión promueven violencia real. Al respecto, citó los diecisiete homicidios, entre 1993 y 1994, que provocó la película 'Natural Born Killer', de Oliver Stone. Añádase a esto que los intentos e ideas de suicidio y de autolesiones aumentan entre los menores. Estos adolescentes sienten que no pueden recurrir a la familia y no tienen habilidades para ir hacia otras vías de solución y para ellos (2015).

Para evitar males mayores, los padres y madres deberían observar más a sus hijos, dialogar con sus menores. La mirada ha de estar interpretando si se van focalizando cada vez más en uno de los TIC (móvil, video, TV...), si va perdiendo otros intereses, o si nada le atrae más que estar conectado, ver si descuida otras actividades (estudio, trabajo, obligaciones familiares...), averiguar si pierde relaciones personales, si abandona otros intereses (deporte, formación personal, participación o eventos sociales fuera del ámbito cibernético) y se va alejando progresivamente del mundo real. Entonces tenemos que se está tornando en una persona adicta a Internet o a las redes sociales.

El verano, durante el tiempo de vacaciones, es un buen periodo para abordar este estilo negativo de vida. La familia puede atender más a sus miembros, dialogar más unos con otros... Tratar de desconectarles. No es imposible. Ahora, ya con el inicio de curso, es más difícil pero hay que seguir intentándolo.

Contamos con experiencias, una de tipo escolar al Oeste de Inglaterra, junto a la frontera de Gales. Con empeño, se controlaron los móviles y TIC. Al final, los escolares reconocieron los malos efectos y los beneficios logrados. Y, ¡oiga!, la experiencia sólo duró una semana. En cualquier caso ¡mucho ánimo!, actúen con fortaleza. Ya verán.