Sense dir ni fer números. En este cas resumir històries, per a fer l'Història. Una dita ve a explicar el perqué es ficà u en bugades. D'escriure, dic. «Si no fem -escrivim, divulguem- la pròpia història, nos la faran els demés». I com lo que hi ha per ahí no acaba d'ajustar-se a la realitat, ni lo que s'ensenya en les escoles tracta a Valéncia com és, ni molt manco a l'idioma que du el nostre nom se li deixa espai, ni substància singular, per a ser fidel als parlants; en proyecció de futur, d'acort a la tradició lliterària que atesora... Escritors en Llengua Valenciana fa vintisset anys que monta jornades d'estudi, tractant d'ajustar-se al document, des de la sabiduria i sense rebujar praxis empírica, ni sentiment animador, per a poder contar, En producte autòcton i bones mans, millors plats. Enguany hem raonant d'aquells que contaren l'història valenciana. sense destorbar-nos, en més. Com cada any i per temes. Perque Barcelona i Madrit en sa disputa nos ofeguen. Uns ventejant ses pretensions anexionistes ya sense eufemismes, segurs de que l'escolarisació no para d'adoctrinar, com rotovator que trincha història i llengua: per a seguir sembrant llavors de discòrdia. Els atres, com ponent socarrador: semen les nostres aspiracions, en injustes mides fiscals i mínims retorns financers, per a ser peça rovellada de cada ball presupostari general. Deuria ser l'actitut personal pero molt més la suma per l'interés comú, lo que nos mantinga actius i també integradors, agermanats i agermanant-nos, sabent quí som. Junts en lo bo i rebujant gregarismes i falsos populismes. No fàcil moneda de canvi, Ni ser la generació en la que se jugà contra Valéncia. Aixina hem estat, com sempre, escrivint o publicant per a que Valéncia conte. No un dia exaltats, per al sendemà continuar plorant. 500.000 cridant, el sigle passat, no impediren que la AVL ya nos haja costat 61.663.299 euros. ¡Més trellat!