El Consell trabaja para un evasor

Lo sabía. Sabía que todo lo que para ARC Resorts y para Intu fueron pegas serían facilidades para Amazon. Lo intuí cuando me enteré de que corredores de comercio socialistas de ahora y de siempre se brindaban a realizar los oportunos movimientos de tierras administrativas que requería la instalación de este tinglado en un descampado de Manises. Me lo confirmó la consejera de Bienestar Social (transnacional) Mónica Oltra al recabar la complicidad de la prensa en la operación (¿El enemigo en casa?). Y me lo reconfirmó lo calladitos que estuvieron en esta ocasión los mismos concejales de Paterna, localidad donde finalmente se ha aposentado, que se oponían a la creación de Puerto Mediterráneo. Pero ahora sé por qué. Esta es la novedad informativa que vengo a comentarles.

Los ecosocionacionalistas en el poder le han puesto la alfombra al gigante del comercio electrónico transfronterizo porque Trump, sí, Donald Trump, lo considera nefasto para el empleo y la hacienda pública. Sueña a coña, y lo es. Pero eso no le quita un ápice de verdad. Es cierto que el presidente norteamericano considera que «Amazon está haciendo un daño enorme a los minoristas que pagan sus impuestos». Es cierto que en su opinión, corroborada por la realidad, Amazon está infligiendo grandes pérdidas «a pueblos, ciudades y estados de EE.UU». Son muchas las 'Generalitats' americanas que están batallando, sin éxito, para gravar las transacciones comerciales que efectúe en sus territorios. Y es cierto, por último, que los mismos que le dijeron a Intu que se fuera con sus cientos de millones a otra parte porque Puerto Mediterráneo perjudicaría al comercio local e incrementaría el tránsito de vehículos no le han dicho al dueño de este tinglado: «¡Alto ahí. Papeles!», como se lo espetan a cualquier togolés. Todo lo contrario. ¡Se han puesto a su disposición! En cuerpo y alma. Y tampoco es coña. La Conselleria de Economia Sostenible, ¡segundos fuera!, ha organizado para el día 21 un encuentro con el fin de dar a conocer las ventajas de Amazon. Fíjense si están entregados a la causa de esta escaqueada fiscal apátrida que ni las caras de estupefacción que debieron poner los representantes del pequeño comercio cuando la secretaria autonómica Blanca Marín les preguntó en julio cómo verían que ella se dedicara a popularizar el uso de Amazon la disuadieron de la oportunidad de celebrar dicha jornada. No se mostraron muy receptivos, ha admitido. Demasiado educados que fueron. La incógnita del calendario laboral, caballo de batalla que enfrenta a grandes y a chicos, me la despejó el director general de Comercio en La 99.9. Señor Costa -le pregunté-, ahora que ya han conseguido reducir el número de aperturas dominicales de los centros comerciales, ¿me podría indicar cuántos domingos abrirá Amazon? «Los que marque su convenio», me contestó, obviando que ésta es una palabra intraducible al amazonés. «'Convenio'? What does 'convenio' mean?»