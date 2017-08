El Consell no promete, se compromete

Esas eran las palabras de Compromís y el PSOE al inicio de la legislatura cuando querían diferenciar su capacidad de gestión de la del gobierno anterior. Me refiero en concreto a la hora de anunciar la eliminación de barracones y la construcción de nuevos centros educativos de Primaria y Secundaria.

Efectivamente ha habido diferencia entre los dos gobiernos. Mientras el anterior a duras penas conseguía construir algún centro (recordemos que el valor de construcción está alrededor de 5.000.000 euros, tras la cesión de los terrenos por parte del ayuntamiento), el actual ni construye ni rehabilita ni elimina aulas prefabricadas (recordemos que el valor de alquiler de una aula prefabricada es de 6.000 euros).

El gobierno no parece tener intención en invertir el dinero en servicios básicos pues los profesores seguimos demandando reformas en los centros y la construcción de otros nuevos, además de que nos suban el salario que nos quitó el PSOE (el famoso 5%). Porque lo único que han demostrado saber hacer bien es lamentarse de la herencia recibida. Y ahora viene Canal 9.

Sí, porque este gobierno, a diferencia del anterior, quiere transmitir la imagen de gran defensor de la escuela y sanidad pública, pero está abandonando los servicios básicos para construir su propia televisión Àpunt. A punto de despilfarrar veinte millones de euros sólo en personal y otros tantos en compras de programas de producción. Con esos millones se podrían reformar integralmente cien centros educativos al año. Pero parece que la TV que mejorará la imagen del gobierno es más importante que el estado lamentable de los centros educativos. Así pues el proyecto Àpunt significa única y verdadera prioridad del gobierno, intentar ganar las próximas elecciones a cualquier coste.

Porque no se trata de abrir un canal de radio, por otro lado más que necesario, que retransmita la actualidad de nuestra región o potenciar las desconexiones de RTVE para que emitan informativos que mantengan informada a la ciudadanía, como 'pertoca'. Se trata de montar otro chiringuito en el que pueden meter a sus amigos. Se trata de despilfarrar millones de euros. Se trata de volver a cometer el mismo error que cometió el anterior gobierno (y el anterior del anterior). Se trata de hacer aquello que se denunciaba en la oposición. Se trata de una incoherencia en la que se dice una cosa y se hace otra. Se trata de falta de principios. Se trata de ausencia de eficacia.

En definitiva, un desgobierno que en lugar de optimizar la gestión de los recursos públicos malgasta en algo que la ciudadanía no reivindica y que ya ha salido finiquitado como un episodio terrible que nos ha costado a los valencianos mucho dinero y dolor de cabeza. Por su parte los trabajadores, principales afectados, fueron despedidos y, aunque han obtenido su correspondiente finiquito, han visto sus ilusiones aniquiladas. Mientras, los ciudadanos vimos a una administración que no podía hacer frente a los costes de un gigante que había creado ella misma poco a poco. Así pues, los valencianos veíamos atónitos un canal de televisión sin calidad ni objetividad en muchos casos. Y para la oposición era un auténtico despropósito, aunque ahora lo vea como una oportunidad. Proyectos profesionales y personales enterrados bajo una capa de lodo donde, lejos de quedar sepultada, ahora están hurgando para encontrar un tesoro. Pero allí no queda nada de valor.

Debiera un gobierno atender las demandas, reivindicaciones y necesidades de sus ciudadanos en lugar de pensar en proyectos que nadie necesita y sobre los que ya tenemos experiencia de que son fuentes de despilfarro con mucha dificultad de supervisión.

Pero parece que los políticos siguen necesitando adulación y buscando perpetuarse como primer objetivo, y qué mejor método que un canal de televisión que saca tu mejor cara. Más de lo mismo. Los mismos errores. Los mismos intereses. La misma mediocridad. La misma dejadez.

Mientras tanto, a nivel estatal el PSOE ha entrado en guerra total y Ximo Puig & company sufren las consecuencias de haber apoyado la candidatura equivocada (siempre se equivoca el que pierde, claro) y Compromís sigue decidiendo si se convierte en la marca blanca de Podemos en la Comunitat Valenciana. Pero los ciudadanos seguimos esperando un gobierno que no esté pendiente de sus luchas internas para que se ocupe de gestionar, y de gestionar eficientemente.

Si algunos esperábamos que la crisis económica y política sirviera para regenerar la política, para encontrar nuevos representantes, nuevas prioridades, nuevas maneras de ser, de trabajar, de servir a la ciudadanía..., pues tendremos que seguir esperando porque nada ha cambiado, ni nada parece que vaya a cambiar, al menos a corto plazo.

Porque en la genética humana no está servir a los demás sino a uno mismo, y los políticos tienen mucho ADN en el cuerpo. Seguiremos observando el show en el que los gobiernos colocan a los suyos y trabajan para seguir ganando elecciones. Seguiremos viendo políticos de profesión y no de vocación. Y seguiremos sintiéndonos impotentes ante la mala gestión de los que nos gobiernan. Lástima que no podamos gobernarnos solos.