Consejos para la vida

A lo largo del día uno recibe muchos mensajes de los amigos. A veces a ellos les han llegado y me los pasan al considerar que pueden interesarme. Hace poco recibí uno que me llamó la atención. Indagué en las redes sociales y averigüé que era una hipotética entrevista hecha por un periodista a Dios tras llegar al cielo. Y me daba lo mismo que las respuestas y consejos se atribuyeran a Dios: ¡me parecieron y me siguen pareciendo muy oportunos para la vida! Consejos sobre los que reflexionar.

Ahí van unos cuantos: algunas personas ansían el futuro y se olvidan del presente, y así no viven ni el presente ni el futuro. Viven como si nunca fuesen a morir y mueren como si nunca hubieran vivido. Lo más valioso que tenemos en la vida no es lo que tenemos sino a quién tenemos. El físico atrae pero la personalidad enamora. Quien no valora lo que tiene, algún día se lamentará por haberlo perdido. Para ser feliz, hay que hacer feliz a alguien; si quieres recibir, da un poco de ti; rodéate de buenas personas, y sé una de ellas. Una persona fuerte sabe cómo mantener en orden su vida. El más valioso tesoro que tenemos es el tiempo. Cuando le dedicamos tiempo a una persona le entregamos una porción de nuestra vida. El mejor regalo que le puedes dar a alguien es tu tiempo.

¡A mí me han hecho reflexionar; hasta incluso tomar alguna que otra decisión para cambiar el rumbo que estaba llevando mi vida! Y en estos tiempos donde todos los acontecimientos corren a velocidad supersónica, en los que estamos sometidos a las redes sociales, vale la pena detenerse a reflexionar. Debemos tomar las riendas de nuestra vida y no dejarnos llevar por estos o aquellos. Es preferible la profundidad del pensamiento y no la superficialidad del momento.