Nunca, ni en mis mejores tiempos (y mira que fueron buenos), pensé que podría presentarme a un concurso de belleza. Pero resulta que hoy algo tan impensable es factible. Vamos, que 'Sí se puede', como diría la bancada de Pablo Iglesias. Los responsables de Miss América aseguran que a partir de ahora las concursantes ya no serán valoradas por su apariencia física. Supongo que tampoco por su edad (sería discriminatorio), así que nada, chicas, todavía estamos a tiempo... Lo malo es que piden otras habilidades más allá de la de caminar con tacones (ahora que ya la teníamos dominada). Exigen erudición y talento, iniciativas de impacto social... Y esa cosa que nadie sabe muy bien lo que es llamada empoderamiento. A este paso Miss América va a pasar de certamen de belleza a selección de personal para la NASA (o Gobierno paritario de Sánchez) y solo se van a atrever a presentarse a la prueba de doctorandas de Harvard p'arriba...

Bromas aparte, el resultado de esta supuesta revolución de los concursos de belleza se podrá verificar en septiembre, cuando sea elegida la nueva 'Miss América 2.0', que así la llaman ahora. Y no sé por qué me da que esa reina de belleza lo más cercano al 2.0 que va a tener va a ser la estatura: 2.0 metros con tacones. Porque sí, me apuesto lo que quieran a que llevará tacones. Y puede que no desfile en bikini (esa insultante prenda con la que las mujeres nos autohumillamos cada verano en las playas) pero seguro que su vestido de noche va a ser lo suficientemente elocuente (y ajustado) como para dejar entrever el consabido 90-60-90. Es decir, que se valorará que sea física... Y que tenga un físico.

La presión va a ser tremenda. Ahora además de estar maciza habrá que ser un portento. Un cruce entre Elle Macpherson y Marie Curie. Y ya no tendremos 'misses' tan encantadoras como aquella Miss Panamá a la que le preguntaron quién era Confucio ('Confusio', en su acento caribeño) y contestó que fue «el que inventó la confusión»... Sí, el mundo lleva años riéndose de semejante burrada, pero el tiempo ha demostrado que encerraba tanta premonición y verdad como muchas máximas de Confucio. Porque si algo precisamente define hoy a los concursos de belleza es la confusión.