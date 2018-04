Primera jornada y 1-1. Cambié mi plan del viernes para poder ver el partido de Zverev contra Ferrer. Tenía que estar en las semifinales del Challenger de Villena pero no quise perdérmelo. No esperaba ver tan fino y centrado a Zverev. Viniendo de Miami y habiendo llegado el martes a Valencia, muchos pensábamos que Ferru tendría oportunidades a pesar de conocer el potencial de Alexander. David no estuvo cómodo en ningún momento y no consiguió que Zverev sintiera la presión de tener que ganar como número uno del equipo alemán. El servicio no le funcionó, quiso arriesgar el segundo saque para que Zverev no pudiera atacar desde la primera bola y eso le llevó a cometer demasiadas dobles faltas. Su derecha invertida también se fue al pasillo más veces de lo normal para ser uno de sus golpes preferidos. Todos esperábamos que Zverev tuviera un momento de desconcentración y que David pudiera revertir la situación, pero no llegó ese momento. Ahora debe prepararse para mañana porque es capaz de todo.

El segundo partido, el de Rafa, lo vi a ratos por televisión, ya que mis obligaciones en el Challenger de mi Academia me exigían estar allí: Pablo Andújar derrotó en un gran partido a Cecchinato y De Miñaur ganó al máximo favorito, Carballes. Recordar que De Miñaur debutó con el equipo australiano de Copa Davis en febrero. Gran final para hoy.

Volviendo al segundo punto, Rafa fue muy superior a Kohlschreiber en todos los aspectos del juego, dominando con su revés cruzado y variando la derecha como solo él sabe. Se movió bien y demostró que vuelve fuerte. El alemán es un gran jugador pero ayer tenía un toro imposible de lidiar en una plaza repleta y que intentó empujar a David y se entusiasmó con Rafa. Había muchísimas ganas de ver a Rafa otra vez liderando al equipo español.

Hoy, el dobles tendrá un gran valor para el resultado final. Pablo Carreño tuvo que bajarse del equipo por lesión, pero Marc López es uno de los grandes doblistas de los últimos años. Hay que confiar en nuestro equipo.