EL CONEJO Y LA CHISTERA

Una vez finalizada la temporada, a pesar de que no hace mucho tiempo estuvo aquí el propio Peter Lim y se celebraron diversas reuniones, se pone en marcha la peregrinación anual a Singapur para visitar al JEFE. El presidente, Anil Murthy, junto a Mateo Alemany y Pablo Longoria emprenden un largo viaje para despachar con el accionista de referencia del Valencia CF un buen número de asuntos que, sin duda, pueden marcar el devenir deportivo y el económico de la entidad. Queda un mes para que se dispare la fotografía del cierre de ejercicio y antes de que ello ocurra el club deberá haber vendido jugadores que dejen 45 millones de beneficio con los que tapar el agujero que hay en las cuentas y que, de esa manera, la Liga no rebaje el techo de gasto permitido para la siguiente con el perjuicio deportivo que ello conllevaría. Además, atendiendo a lo publicado el martes por este diario, existe una causa de fuerza mayor que obligaría, sí o sí, a que esa 'fotografía' sea lo más nítida posible porque podría incurrirse en causa de disolución por el descenso del patrimonio neto de la sociedad si no se ejecutan las ventas incluidas en el presupuesto. Vamos, que o Mateu Alemany -que manifestó la semana pasada no estar preocupado por la fecha del 30 de junio- tiene un conejo en la chistera, o lo tiene el propio Peter Lim o, por mucho que nos duela habrá que vender. Llegados a este punto, cada vez que sale el nombre de cualquier futbolista de los que han firmado una muy buena temporada, se levanta una importante polvareda. Nadie quiere ni oír hablar de una hipotética venta de Rodrigo, ni admitimos que se pudiese contemplar la venta de futbolistas como Kondogbia o Soler y también se alzan protestas airadas ante el posible traspaso de Simone Zaza pero es que, lamentablemente, los futbolistas que te van a intentar comprar son los buenos. Porque a todos nos encantaría cuadrar el desajuste presupuestario con las salidas de Abdennour, Aderllan o Nani pero para ellos no hay comprador y, de aparecer, aparecería para comprar a precio de saldo como sucedió el verano pasado con Negredo o con Enzo Pérez. Y... aunque duela escucharla, esa es la realidad hoy del Valencia en materia deportiva salvo que, repito, haya esperando en Singapur una gran chistera con un gran conejo dentro que desahogue tal situación. En cualquier caso, sí hay algo totalmente claro: la presencia de Pablo Longoria en la peregrinación a Singapur lo coloca como una pieza verdaderamente importante en la búsqueda de soluciones. Porque Longoria no ha llegado a Valencia para contratar Gameiros, Baccas o Aspas sino para, más allá de la contratación de jugadores contrastados, descubrir talento al precio que se puede descubrir cuando se llega el primero.