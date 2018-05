Condenar el odio

Una de las contradicciones de nuestro tiempo es que convivan la dictadura de lo políticamente correcto y la queja por una libertad de expresión coartada a diario. En apariencia, son complementarios y casan bien. Podríamos pensar que quien se queja de censura es aquel que no puede hablar sin ser abucheado en público. Pero no es así. Si analizamos, por un lado, sobre qué temas no se puede discrepar abiertamente y, por otro, quiénes se sienten coartados en su capacidad para decir lo que piensan, nos encontramos con la paradoja: no hay correlación. Lo lógico sería que reivindicaran su derecho a hablar aquellos que son acallados por la jauría tuitera por decir cosas incómodas, pero no es eso lo que sucede. Lo incómodo no es penalizado por los tribunales, sino socialmente. En cambio lo que persigue la ley, en la mayor parte de casos, se ha constituido como un tema de libre pensamiento cuya prohibición se presenta como grave censura y casi nadie se atreve a decir lo contrario en público.

El último caso es el del rapero Valtonyc, condenado a tres años de cárcel, cuyas letras consideran que ETA «estuvo genial» matando a Carrero Blanco o que «ETA es una gran nación», amén de otras consideraciones sobre los políticos y sobre la familia del Rey. Su última aportación fue invitar a los asistentes a uno de sus conciertos a «matar a un puto guardia civil». E inmediatamente la denuncia ante la Fiscalía ha hecho levantarse a quienes consideran que se está vulnerando la libertad de expresión. Sin embargo, esos mismos no aceptarían de buen grado que donde dice «guardia civil» el cantante dijera «trans» o «vasco». Como tampoco aceptarían que la letra de su canción cambiara ETA por GAL y Carrero, por García Goena. Y harían bien. Resultaría inadmisible que un cantante alegara creatividad artística si promoviera la persecución de transexuales y vascos o aplaudiera los crímenes de Estado cometidos por los GAL. Reivindicar que pedir la muerte de un oponente político o de un profesional con el que no simpatizamos es un ejercicio de libertad podría darse por bueno en una convivencia en atmósfera 0. Pero no es el caso. La difusión de ese tipo de mensajes no es inocua. No solo porque pueden desembocar en actos violentos sino porque justifican la violencia sobre determinadas personas solo por su condición. En ese caso, de guardia civil. Serlo no es motivo de condena social, como tampoco ser transexual o haber nacido en el País Vasco. Dar por válidos los mensajes que muestran odio hacia esas personas es rebajar su dignidad y situarlas en un puesto inferior al resto. Eso es lo que sucede con Carrero Blanco. Las bromas sobre su muerte no serían admisibles sobre la de los periodistas de Charlie Hebdo. La razón es que a Carrero no se le contempla como víctima del terrorismo sino como culpable mientras que a los periodistas del semanario francés se les otorga la condición de inocentes.