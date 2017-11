Una concejala con pasado impropio

Bien sabe el ex diputado de EU Ignacio Blanco que no me cuento entre los que opinan que habría que empezar a colgar arquitectos con la cuerda que sobre de colgar al último abogado. Ni soy como él, que cuando Zaplana y Camps contrataban a Calatrava se ensañaba con el de Benimàmet, no con los políticos. Y ahora que está a las órdenes de Mónica Oltra ni siquiera ha dicho nada de que Compromís le haya encargado la remodelación de la plaza de la Reina a Tomás Llavador, uno de los profesionales que más pedidos tuvo durante el reinado del PP, pues no sólo fue arquitecto de cámara de Rita Barberá (Feria de Muestras y plan del Balcón al Mar) sino que también trabajó para el Consell (edificio quirúrgico del Hospital General de Valencia). Blanco ha enmudecido de tal manera que me he tenido que enterar en Chez Juanma Doménech (La 99.9) de que la arquitecta del momento, Mª Oliver Sanz, la concejala que desencadenó el rechazo a la ampliación de la V-21, no es una tiralíneas cualquiera. Es una colegiada que entre 1999 y el estallido de la crisis se hinchó a colaborar con la Administración conservadora. Menos edificios emblemáticos como sus colegas antes mencionados, hizo de todo. Terció en la ampliación de la OAMI de Alicante. Intervino en la restauración del monasterio de Santa María la Valldigna, entre otros monumentos. Ejecutó un sinfín de encargos para diferentes ayuntamientos. Ojo: Participó activamente en dos promociones del IVVSA durante el mandato de (redoble de tambor) ¡Rafael Blasco Castany! Ahí es nada. Y, lo que es más llamativo tratándose de una podemista irredenta: atendió numerosas comandas de CIEGSA, entre las que destaca por su significado a la luz de las investigaciones que está llevando a cabo el juzgado de instrucción nº 18 en esta empresas autonómica «el seguimiento y control de obra de sendos centros educativos construidos en Picassent y Valencia». Comprometedora experiencia que no le llevó a poner siquiera un susurro en el cielo ni cuando la UCO entró a saco en esa «maquina de encarecer la construcción de escuelas» que fue CIEGSA desde su creación. Tanto menos a presentarse voluntaria para declarar en la comisión de investigación creada al efecto en las Cortes valencianas. No puso nada en común, a pesar de ser de València en ídem. Con lo ejemplarizante que habría resultado que un socio suyo, verbigracia Josep Nadal, le apretara las clavijas como se las apretó a Alfonso Rus. Imagínenselo: Nadal interrogando a María Oliver mientras la selección musical escogida casualmente para la sesión inaugural de Ràdio À punt devengaba a su señoría los primeros derechos de autor, ya que una de las 10 primeras canciones programadas era suya. Una pena. Información de primera mano debe tener la señora para parar un tren. Pero sus labios están sellados. Mª Oliver sólo habla de la huerta. De la huerta que no alicata ella cuando ejerce de cementera. Tonta no es.