Comunitat Valenciana, Comunitat invisible

La histórica manifestación del sábado no fue nada histórica y su trascendencia, ínfima. Los diarios, las radios y las televisiones nacionales del domingo hablaban de otras manifestaciones, escribían de Mugabe o se excitaban con el partido entre el Real y el Atlético. Me refiero a la prensa general, que la deportiva solo trataba del partido de los dos equipos madrileños, dicho sea porque algunos presumen de leer sólo el 'Marca'.

Las manifestaciones han perdido importancia aunque sólo sea por su abundancia. «¿Otra manifestación, dice usted? Hala, hala, a la cola». «Que esta es para exigir un cambio en la financiación autonómica», nos ponemos dignos. «Sí como todos, no sabe usted las veces que aquí en el Gobierno oímos el verbo exigir». Por población, por insularidad, por extensión, por senectud o por debilidad económica. Todos exigiendo y ninguno recortando gastos superfluos y sinecuras propias de las autonomías. Incluida la Comunitat.

Así que no se trata de la cantidad de manifestantes ni de la habilidad para conjugar el verbo exigir, sino de la capacidad de la Comunitat Valenciana para tener un peso específico: el Consell, los partidos políticos, sin duda, y también los sindicatos o la patronal, o las mil y una asociaciones que piden mejorar la financiación. Hasta se echa de menos aquel lobby valenciano en Madrid que nunca existió.

Si no es importante que la manifestación no fuera masiva, sí que lo es que el PP no la apoyase. El PP valenciano no protesta ahora, no exige quiero decir, porque es Rajoy quien está en el Gobierno; otros años ha sido el PSPV el que se autocensuraba porque en la Moncloa se sentaba Zapatero. Así siempre.

Mientras, el PNV, con el apoyo de los dos grandes partidos, consigue mucho más dinero para el País Vasco. Se repite, una vez más, lo que ya es rutina: ceder al nacionalismo importantes recursos de las comunidades más necesitadas a cambio de que garantice el apoyo a los presupuestos de un año. La rutina incluye que los diputados valencianos, sean del PP o del PSOE, apoyen las exigencias nacionalistas, rompiendo así el principio de solidaridad entre las comunidades. Este año son los dos. Sólo Ciudadanos anuncia que votará en contra del retorcido cupo vasco. Ciudadanos y, hay que alegrarse, Compromís, un partido nacionalista valenciano que no tiene empacho en ir contra el PNV, también contra PP y PSOE, para reivindicar una financiación justa en España.

Los dos grandes partidos no se ponen de acuerdo en la reclamación valenciana, pero sus diputados votarán a favor de conceder al PNV su insolidaria pretensión. Asegura Puig que con la manifestación «se ha visibilizado el problema valenciano»; el problema valenciano quizás sea que Valencia no es capaz de hacer visibles los problemas valencianos. El problema de la Comunitat está en la propia Comunitat.