¿COMUNIDAD BILINGÜE?

Es una estrategia de lluvia fina, a largo plazo, sin prisas pero sin pausas. Los nacionalistas son pacientes, tienen la fe ciega del fanático, del que se cree poseedor de una verdad única e inalterable, capaz de resistir el paso del tiempo y todo tipo de sinsabores y fracasos, incluso de que sus ciudadanos, aquellos a los que pretenden salvar del Estado opresor, les den la espalda en las urnas. Da igual, su objetivo es transformar la sociedad y, sobre todo, adoctrinar a los jóvenes, a las futuras generaciones de votantes y de dirigentes, cambiar los hábitos de la gente, introducir sus procedimientos en las escuelas, en las universidades, en los medios de comunicación, en la Administración, en los centros de trabajo, en los lugares de ocio, en los comercios y en la calle. Por eso, cuando mandan -como ahora en Valencia- van haciendo camino, a veces sin que se note, con pequeñas medidas que pueden pasar desapercibidas pero que dejan huella. No hablo ya del chapucero intento de primar el valenciano sobre el castellano en los colegios, afortunadamente bloqueado por los tribunales por su evidente discriminación hacia los alumnos castellanohablantes. Ni de la burda y atropellada introducción de la denominación València, en valenciano, como única forma oficial de referirse a la ciudad, que independientemente de lo que acaben diciendo los jueces ha sido ninguneada por la inmensa mayoría de los ciudadanos. No. Hablo de pequeños detalles, de medidas que sirven a sus intereses y que se cuelan por la puerta de atrás, sin debate, para que no se vea lo que hacen. Algunos ejemplos recientes: en el Teatro Principal una aficionada acude a por un programa para el trimestre, se lo dan en valenciano y al pedir si por favor se lo pueden facilitar en castellano le responden que no, que sólo lo editan en valenciano; en las marquesinas de la EMT, los anuncios, como el de los servicios especiales al cementerio con motivo de Todos los santos, están exclusivamente en valenciano; la nueva tele autonómica, À punt, rechaza informar en las redes sociales también en castellano; por último, el alcalde Ribó, alcalde todos los valencianos, los que hablan valenciano y los que no lo hacen, pronuncia todo su discurso de la entrega de los premios Jaime I íntegramente en valenciano, en presencia de la Reina, que en una lección de tolerancia y pluralismo lee el suyo con una parte en valenciano y el resto en castellano. Son sólo unos ejemplos pero demuestran que a pesar de Cataluña, a pesar de la respuesta social, a pesar del hartazgo ante el nacionalismo antiespañol, en Valencia hay unos políticos que tienen muy clara su hoja de ruta y a los que les importa poco o nada que el statuto de autonomía establezca que la valenciana es una comunidad bilingüe. No va con ellos.