Día de comunicados

Tengo la sensación en estos días de que si no haces público un comunicado sobre la situación de Cataluña no eres nadie. En pocas horas hemos visto declaraciones oficiales de intelectuales, jueces, obispos, universidades y hasta equipos de fútbol. Todas las fuerzas vivas intentando llamar a la cordura, evidenciar su preocupación o reafirmar sus principios. La cuestión es hacerse presente en un entorno de 'bojeria' que debería atajarse cuanto antes.

De entre todos ellos el que suscitó en mí verdadero interés fue el del abad de Montserrat. Montserrat es el centro espiritual de Cataluña pero además en muchas ocasiones ha sido una vía nutriente del nacionalismo y no siempre desde la mera orientación religiosa.

De hecho, el mismo detalle de emitir un comunicado cuando la voz católica catalana queda aclarada con lo dicho por la Conferencia Episcopal Tarraconense, resulta muy significativo. Pero no hay más que comparar ambas notas para ver la razón de ser. Los obispos catalanes se limitan a pedir oraciones por Cataluña, sentido del bien común a los gobernantes e implicación de los laicos cristianos en el camino del entendimiento y el diálogo. Están muy en su papel: apoyo espiritual, llamada a la prudencia y protagonismo de los laicos en un tema nada eclesiástico. Algo de eso encontramos en el otro comunicado pero no exactamente igual ni con el mismo peso. Por lo pronto, la nota hecha pública, aunque fechada en Montserrat, viene firmada no solo por su abad también por el abad de Poblet. El Monasterio de Poblet ha sido, a lo largo de la historia, el corazón simbólico de la Corona de Aragón por ser panteón real de Jaume I, Martín el Humano o Alfonso el Magnánimo. Sin embargo, no se le conoce una presencia en el debate político actual tan clara como Montserrat. Esa vocación está más presente a los pies de la 'Moreneta', tanto en la Transición como en los últimos años. De hecho, el actual abad, que se ha ofrecido como mediador en el 'procés' en alguna ocasión, recibió un sonoro tirón de orejas de la Santa Sede cuando dio por supuesto el reconocimiento del Vaticano a un futuro Estado catalán. En ese contexto, pues, llegan los padres espirituales de Cataluña y emiten un comunicado conjunto diferenciado del ofrecido por sus obispos. Aunque empiezan apelando a la prudencia, lo primero que hacen es advertir que a ellos no les corresponde otra cosa que «la paz, el diálogo, las libertades de expresión democrática (sic), la convivencia social y el respeto a los derechos individuales y los de nuestro pueblo». Pero acto seguido dicen que «el derecho a la participación en la vida política y social ha de garantizarse». Eso sí, terminan pidiendo que se escuche la voz de la mayoría y se respete la de la minoría. Ahí es, precisamente, donde reside el problema. Una pena no haber publicado eso mismo tras la tormentosa y antidemocrática sesión del Parlament de Catalunya.