COMPROMISOS

El Valencia CF lanzó el martes la que podría ser la noticia más importante de los últimos tiempos. El club hizo saber que va a iniciar los trámites burocráticos con el Ayuntamiento de Valencia para reanudar la obra del nuevo estadio y cumplir con los plazos estipulados que indican que entre 2021 y 2023 el actual Mestalla debe estar derribado y por lo tanto el Valencia ya deberá estar jugando en esas fechas en su nuevo estadio. Y digo yo que esta es una oportunidad de oro para que el valencianismo pueda comprobar si, definitivamente, nos encontramos ante un cambio de rumbo positivo en la direccion del club o ante otro brindis al sol a los que nos tenía acostumbrados la antigua presidenta tan aficionada a la mentira. Hoy en el Valencia hay un presidente que, aunque obviamente debe seguir premisas del máximo accionista, se ha involucrado personalmente en la gestión diaria de la entidad -no como su predecesora- e intenta ganar credibilidad sabiendo que esta se logra cumpliendo la palabra dada. Y la palabra del martes es muy gorda como para volver a incurrir en falsas promesas. Me creo a Anil Murthy hasta que no me demuestre que no se puede creer en él , me quiero creer a Anil Murthy y de sus palabras se destila la certeza de que esta va a ser la definitiva. La construcción de un estadio nuevo, moderno y cómodo a la altura de la dignidad del club y de la de sus aficionados, puede y debe convertirse en el motor dinamizador del futuro del Valencia y no creo que ni Anil Murthy ni Mateo Alemany estén dispuestos a desprestigiar su figura ante el valencianismo con una larga cambiada permitiendo por más tiempo que la silueta de ese estadio abandonado en la avenida de Les Corts siga afeando perennemente la postal de la ciudad y la imagen del Valencia. Queda mucho camino: licencias, proyecto, financiación ... pero el camino más largo comienza siempre por un primer paso, quiero creer que el comunicado lo es y ardo en deseos de escuchar los propósitos del club en la próxima Junta de Accionistas a la espera de que adquieran compromisos sólidos al respecto pero que, en este caso, se trate de compromisos para cumplirlos y no estratagemas para 'estirar el chicle'. Seguramente haya quien, con razón, llegue a la conclusión que tan ambicioso proyecto no era realista para el Valencia en el momento que que acometió y sí la hoguera de vanidades de unos pocos, pero ya ha llovido lo suficiente como para, pese a que hoy en día sea una ruina heredada, coger el pico y la pala y acabar de construir el nuevo templo del valencianismo. Es una necesidad, una obligación y una oportunidad para que Peter Lim pueda pasar a la historia como un benefactor y no como el niño rico que se compra una Play Station sin tener ni puñetera idea de manejarla y la rompe a los cinco minutos... por torpe.