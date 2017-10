Txus Vidorreta, en declaraciones a Gestiona Radio Valencia, admitió tras la derrota que para ganar en Euroliga fuera de casa «hay que jugar un poco mejor». El técnico quiso dejar claro que su equipo dio una buena imagen pero que el Khimki jugó mejor en los últimos minutos: «No hemos encontrado los puntos al final y se nos ha bloqueado el juego ofensivo».

El vasco no quiso ahondar en la queja sobre las condiciones de la pista, donde sus jugadores no tuvieron una superficie para secar la humedad de las zapatillas, pero no escondió su malestar: «Son cuestiones más del club que de entrenador. He visto que algunos jugadores les costaba mucho y se desequilibraban. Hay que buscar que haya la máxima deportividad y si se juega en una cancha con una pista de hielo debajo lo normal es que haya una plancha en los dos equipos». Vidorreta explicó lo sucedido durante un tramo del partido con la mesa: «Ha sido muy extraño pero agradezco que Lamonica haya confiado en nuestra versión, la que ha comentado Alfonso Castilla, y ha mantenido a Gill con cuatro».

«Lo que tenemos que hacer es sacar conclusiones positivas del magnífico esfuerzo del equipo», continuó el entrenador, dejando claro lo que tienen que mejorar para el futuro: «Hemos perdido más balones que nunca y tenemos que mejorar porcentajes para ganar fuera de casa». Sobre la opción de reforzar la plantilla, tendió la mano: «Estamos compitiendo muy bien y hay plena sintonía con el club. Así será en el futuro. Tenemos comunicación constante. Las decisiones siempre se toman de común acuerdo».