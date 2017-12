LA COLUMNA DEL PUENTE

Sorteo pasado. Tantos años de fútbol intoxican tus conexiones neuronales, y es escuchar UD Las Palmas, y a uno se le amontonan todos los partidos jugados contra el equipo insular, y la familia canaria de la madre de Vicente Montesinos, y las eliminatorias de Copa, y Valdano, y las derrotas consecutivas de aquellos años pasados en Alicante o Novelda, y la noche navideña de Guadix, de manera que el caché de la memoria se llena de días, recuerdos, y personas con las que viste los partidos, emisoras en las que se escucharon los partidos, y locutores que creías talismanes. El fútbol no es que sea así. Es el fútbol el que nos hace así, y moldea nuestro cerebro hacia todas esas apariencias y detalles. No es de extrañar que cuando recuperas el conocimiento de alguien que te conoció hace dos o tres décadas, sus preguntas sobre el Valencia C.F. acreditan en efecto que lo tuyo no era una pasión más o menos clandestina, vivida en privado con vergüenza. Me pasó hace unos años con un miembro del Consell, que me reconoció retrospectivamente, coincidiendo en piso de estudiante y preguntando si todavía seguíamos en lo mismo. Son tantas décadas y temporadas, y eventos sociales, y noches de sábado abandonando discretamente el primer plano para enchufar la radio en el coche, buscar televisiones en los salones, escrutar rostros de camareros intentando preguntar al del Valencia, que uno sospecha que esa manera de comportarse se ha convertido en una inercia que la gente ya espera. Me pasa como con la semana de las Fallas. No me gusta no estar cuando juega el Valencia. Este sábado no estaré. La última vez que transité por Europa jugando el Valencia a la misma hora ni existía Internet, ni nada semejante, y estaban aún las dos Alemanias, y me tocó escuchar un Málaga-Valencia haciendo equilibrismos con una radio portátil que me compré en Radio Castilla, y la antena extendida tocando el cristal del autobús, hasta que los Alpes obraron el silencio. Me enteré un par de días después. Uno no puede ahora hacerse el fino, y el leído y pretender que con ese currículum, la asociación con el Valencia no forme parte de la imagen que se proyecta sobre las personas. A falta de belleza, inspiración, sabiduría o pensamientos elevados, siempre hay quien te identifica inevitable con el gordito supuestamente inteligente al que no obstante le gusta el fútbol. Este sábado, en la Camargue, o en Cotlliure, o en Narbona, o en donde pille el trayecto habrá una manera u otra de saber el resultado del partido. Emoticonos, mensajes, o consultas a páginas web de resultados. Aquella imaginación para encontrar la información de los partidos ya no existe. Estar presente era una forma de apropiarse de la victoria y la derrota. Hoy la ausencia no se traduce en incógnitas. Internet, entre otras cosas, es también un invento del fútbol.