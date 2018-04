Colillas en la playa

Aunque nos asombremos con la existencia de enormes islas de plástico en medio el océano y chapapotes en las costas por culpa de los petroleros que las bordean, la basura más frecuente en los mares es la colilla. Hasta cinco billones al año. Así justifica el diputado de Compromís Jordi Juan la iniciativa de fomentar las playas sin tabaco. Desde luego es una propuesta valiente, arriesgada y muy poco popular. Sin embargo, es una idea digna de tener en cuenta en un contexto en el que nos preocupamos por cuidar el medio ambiente, por evitar daños a los niños y por crear espacios saludables. Es difícil pronosticar un largo recorrido a una propuesta que extirpe de un lugar tan plácido como la playa un recurso tan necesario para algunos después de comer, con la cervecita del aperitivo o simplemente para el relax que se asocia con el tiempo vacacional. Pero no hemos de olvidar que también parecía imposible separar la copa del cigarro en discotecas y pubs o del café de sobremesa a diario y ya nos hemos acostumbrado.

No es, por tanto, nada descabellado empezar a plantear el debate sobre las playas más saludables. Sobre todo, después de ver que esos intentos por sacar la colilla de la arena regalando refrescos por cada una que se depositara en un lugar, o repartiendo ceniceros portátiles, hayan podido tener un efecto de impacto inmediato pero poco resultado a largo plazo. A la mayoría de fumadores les parece que una pequeña colilla enterrada en la arena de la playa no va a ser un gran problema ambiental ni de suciedad insoportable, sin embargo, deberíamos tratar la playa como si fuera la alfombra más valiosa de la casa. Realmente lo es. No hay más que ver cómo afecta al litoral cualquier gran tormenta que se lleva la arena y se 'come' la playa y los paseos marítimos en toda la Comunidad Valenciana. Es uno de los efectos del cambio climático que puede acabar destruyendo el litoral tal y como lo conocemos. Por eso, aunque sea incómodo para mucha gente, no está nada mal que Valencia se sume a otras comunidades en un intento por ampliar la Red de Playas sin Humo. Es un plus de interés para turistas exigentes, para afianzar la imagen de calidad en Europa y ampliar los méritos con los que obtener banderas azules pero sobre todo es un modo de concienciar acerca de lo mucho que gana cualquier espacio público cuando está libre de humos. En especial, si es un espacio natural.

Puede que encuentre eco entre muchas familias, adultos mayores o simplemente amantes del mar que quieren oler a salitre y no a nicotina. La experiencia sensorial es una e insuperable frente al Mediterráneo, que une el batir de las olas, el sabor de la sal al bañarse y el olor a mar hasta la pituitaria. Es un debate difícil pero no imposible. Hace años hubiéramos dado por perdido el de las oficinas sin humo. Hoy, sin embargo, nos felicitamos todos por ese avance. Es el momento de ampliar esa buena herencia.