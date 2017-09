Coligarse también tiene sus ventajas

Es verdad que las coaliciones de gobierno tienden a actuar como la banda del Empastre. Pero no nos equivoquemos: no todo son inconvenientes en este tipo de alianzas. La posibilidad de ser uno y trino a la vez, o Jano, como el Consell, tiene muchas ventajas. La más obvia de todas ellas es que permite sumar peras y manzanas y que el total sea la mitad más uno. Pero hay muchas más. No siendo menor la que brinda la posibilidad de sostener una idea y la contraria aunque te tachen de incoherente. De ser ambidiestro sin serlo. O de que uno de los socios ejerza de poli bueno y el otro de poli malo para, entre los dos, conseguir aquello que un ejecutivo monocolor no lograría. Lo estamos viendo en el Consell. El mismo ejecutivo que ahuyenta inversiones extranjeras para contentar a una galería crea un departamento para captar capital foráneo y satisfacer a otro sector de su electorado. Y lo estamos observando también en la Diputación de Valencia y otras administraciones locales. La misma corporación provincial que se aprestó a ayudar a Iberdrola cuando se produjo un desprendimiento en el complejo hidroeléctrico de Cortes-La Muela-Cofrentes promovió el pasado martes un acto antinuclear de lo más completo y apañado.

Cuatro millones lleva invertidos la Diputación en reparar los daños provocados por el argayo que el 6 de abril de 2015 sepultó la carretera de Cortes de Pallás, hirió a un trabajador y obligó a evacuar la central subterránea. Cuatro millones en reconstruir la calzada, mejorar el túnel que da acceso al pueblo y a las distintas dependencias de Iberdrola, afianzar la ladera de La Muela e instalar un sistema de control de posibles deformaciones en las paredes del cerro que Iberdrola convirtió en un queso emmental. A los que habrá que ir añadiendo los 30.000 euros anuales que viene a costar el mantenimiento de esta vigilancia. Montada, como todo lo anterior, gracias al interés personal que mostró su presidente, Jorge Rodríguez, en este asunto desde el primer momento, según el comunicado oficial.

Interés que no ha impedido a otra parte de dicha corporación, la Institució Alfons el Magnànim, publicar un libro de batalla, 'Txernòbil, Fukushima i la central nuclear de Cofrents', del cual son autores la responsable de la «campaña de energía (sic) de Greenpeace España», empresa que no tiene nombre de multinacional por casualidad, y un profesor de Sociología -¿Xambó? No, otro-. Y presentarlo en otro establecimiento provincial, el MUVIM, con la venia del diputado de Cultura Xavier Rius, que ejerció de anfitrión para dar una mayor oficialidad a la ceremonia. Y que no hizo más que confirmar lo que les vengo explicando acerca de que no todo resulta embarazoso en este tipo uniones temporales. Además, si a la vuelta de cuatro años, la suma continúa dando la mitad más uno, aunque se hayan corrido algunos votos, la jugada les habrá salido redonda.