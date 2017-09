LA COHERENCIA, ESE MITO

Cada vez tengo más claro que la coherencia en política es un invento de los periodistas de esta bendita sección para hacernos más sencillo lo de llenar las páginas. Porque no siempre está la actualidad tan repleta de temas como ahora y, bueno, preguntas por la coherencia y ella siempre contesta y te da un titular interesante. Es una virtud sobrevalorada por completo, al menos así lo sienten los que deberían ser coherentes en este mundo de la cosa pública, o sea, sus servidores, o sea, los altos cargos electos y los elegidos al albur del dedazo de sus jefes.

Convencido estoy de que antaño no era necesario ser coherente y uno decía digo y hacía Diego y todos achantaban porque se entendía como una rutina más. Sin embargo, carentes de temas que echarnos a la boca, un día, a la canallesca se le debió de meter entre ceja y ceja que el discurso político fuese coherente, como ahora se ha puesto de moda lo de la transparencia y antes lo de cazar pokemons. Ya puestos, uno lee que Enric Morera, presidente de Les Corts le advierte a la vicepresidenta Oltra que «es la portavoz del Gobierno valenciano y, en ese ámbito, no debería posicionarse sobre un tema que es un problema de Estado». Y tres párrafos más tarde suelta: «No tengo nada que decir sobre lo que dijo el Gobierno valenciano, yo soy muy respetuoso con las instituciones». ¿Alguien da más? Bueno, no está mal cuando el PP saca la metralleta porque a Podemos se le ocurre plantear la tasa turística en la Comunitat, y los populares valencianos se alinean junto a los hoteleros de Benidorm, esos mismos a los que desde Génova se les niega el pan y la sal porque el Senado (como mayoría absolutísima del partido de Mariano Rajoy) acaba de votar contra la posibilidad de que Benidorm sea declarado municipio turístico. No se vayan todavía. En Compromís están que trinan con el PSOE porque le baila el agua al Gobierno de Rajoy en todo lo relacionado con el independentismo, y se lamentan «del Gobierno que tenemos», ese presidente que Compromís no quiso cambiar, pues prefirió votar contra la posibilidad de que fuese Pedro Sánchez el jefe del Ejecutivo central. ¿Y en cuanto la coherencia de los socialistas valencianos? Esa muchachada, cruzados de la moral, que pone despachos a sus fontaneros (Orengo) y a sus reservistas que nunca pegaron un mal tiro (Romeu) después de pasar esa mala gripe andaluza que hasta les obligó a tragarse un sapo en forma de corredor mediterraneo pasando por la estepa toledana. Un día, lo mismo a algún cargo público le atropella un autobús cargado de coherencia y muere lamentando su mala suerte por no haber podido evitar que le arrollase Giuseppe Grezzi, otro, que va en bicicleta excepto cuando tiene una reunión y no quiere llegar sudando.