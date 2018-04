Coches eléctricos

En abril de 1968, las compañías francesas Peugeot y Alsthom anunciaron su intención de unirse para desarrollar el coche eléctrico y fabricarlo en serie. Está en LAS PROVINCIAS del 21 de abril de dicho año. La hemeroteca es infalible. Nada de que «me han dicho que si..., he visto en internet..., creo recordar que...» La letra impresa, ordenadamente guardada, es memoria viva irrebatible. Y además nos da lecciones continuamente, porque tenemos la impresión a menudo de que tal cosa es de ahora mismo, una invención recientísima, y resulta que no, que eso ya estaba en las agendas industriales y era normal en las noticias de hace medio siglo. Como tantos asuntos que nos parecen nuevos, extraordinarios, exclusivos, y luego descubrimos, mirando en periódicos antiguos, que ya había ocurrido muchas veces, lo que pasa es que la memoria es estrecha, y la perspectiva de las miradas cotidianas, más aún. Aquel periódico de 1968 empezaba la noticia con este epígrafe: 'La carrera de los eléctricos', lo que ya evidencia que ni siquiera se trataba de algo nuevo en aquel momento. Efectivamente, decía el texto que «cada vez con mayores deseos de llegar a soluciones viables... es extraña la empresa automovilísitca que no tenga puestas sus miras en el estudio del automóvil eléctrico». Y además, con células de combustible para autogenerar la electricidad necesaria el propio vehículo. ¿Qué les parece? Aún no se fabrican hoy en serie esas células para los coches y ya entonces había puesto en marcha Alsthom un gran laboratorio para perfeccionar tales dispositivos. Casi nada nuevo bajo el sol: «el automóvil eléctrico está cada vez más cerca...», decía la crónica. Como si fuera de ayer mismo, y han pasado cincuenta años. ¿Qué ocurrió entonces? Oscuros intereses debieron decretar un largo paréntesis que ahora parece que se ha levantado.