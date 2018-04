Clientelismo a cara descubierta

Ofrecer las casas del pueblo a aquellos interesados en recibir la renta de inclusión es clientelista y marrullero. Coincido con Compromís en esta cuestión. No porque esta ley la promoviera Compromís y la propaganda socialista se la adjudique al 'Consell de Ximo Puig'. Ningún partido tiene derecho a arrogarse el mérito de algo que van a pagar los contribuyentes. Ni porque constituya una deslealtad inadmisible entre socios de gobierno. Ya se apañarán. Sino porque no se puede confundir «el Estado con el partido», como le reprochó atinadamente Mónica Oltra. Y la secretaria del PSPV de Valencia Sandra Gómez se equivoca si cree que acusando a los demás de haber hecho lo mismo en otras ocasiones pone a salvo el honor su partido. 'Fer com fan' es pecado, en contra de lo que reza el refrán, ya que de lo contrario no estarían llenas las cárceles. Claro que eso no es nada comparado con lo que la también concejala del ayuntamiento capitalino declaró a continuación. Iniciativas como ésta, arguyó, «van en la forma de hacer política del PS». Barrer para casa, así en la renta de inclusión como en las peonadas y los ERE, «va en la forma de hacer política del PS». Eso es autolesionarse y lo demás son cuentos.

Más preocupante que esta pugna sobre la autoría de esta nueva ayuda y, si me apuran, sobre la razón última que anida tras «el rescate de personas» es, en cualquier caso, la frivolidad con que tanto el Consell como el Gobierno están poniendo a prueba la capacidad de resistencia del estado del bienestar. Sobre todo porque no hay país que resista esta irresponsable escalada de concesiones electorales. No es preciso ser un ultraliberal para percatarse de que buena parte de las obras de misericordia que está obligado a practicar cualquier cristiano que aspire a entrar en el reino de los cielos las está prestando ya la Administración. Y subiendo. Repasémosla juntos y comprobarán que no bromeo. Son cinco de las siete obras de misericordia corporales (cuidar a los enfermos, dar de comer al hambriento, de beber al sediento, alojar al peregrino y vestir al desnudo), que en realidad son seis porque hasta enterrar a los difuntos corre por cuenta del erario si el finado no tiene posibles. Más tres de las obras de misericordia espirituales (enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca) que serían cinco si tuviéramos en cuenta que consolar al triste es la tarea que tienen encomendada las RTV, las compañías teatrales, las orquestas, los coros y los ballets públicos, y que de rezar a Dios por los vivos y los difuntos se ocupa la Iglesia, que también está en nómina. Y, como se comprenderá, no se trata de dejar tirado a nadie, como dice Puig, sino de no convertir a España en un país subsidiado. Entre otras cosas porque ni el erario español ni el valenciano están en condiciones de permitírselo.