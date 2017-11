LA CLAVE FUE JAVI FUEGO

Marcelino lo tenía clarísimo. El primer paso de su proyecto era que en el vestuario del Valencia no entraran aquellos que no debían de estar. Los señalados tenían nombre propio: Enzo Pérez y Diego Alves. Dos futbolistas capaces de alterar la convivencia del grupo, de generar corrillos tóxicos y de promover la bulla en privado si las cosas no transcurrían según sus propios intereses. Pérez no viajó a Evián mientras que Alves, con permiso por compromisos internacionales, tampoco se incorporó a su vuelta. Su salida era clave aunque se perdiera dinero. Se iba a ganar en tranquilidad. A Voro se le atribuye la responsabilidad de haber informado a Marcelino de las pautas a seguir para fumigar la caseta del Valencia. Es cierto que el de l'Alcúdia tiene su parte de responsabilidad en el éxito. Pero hay alguien más. El técnico asturiano hizo futbolista a Javi Fuego. Primero en el filial del Sporting y después en el primer equipo. Fuego, un profesional atípico en el fútbol de hoy en día, es una de las claves del éxito del actual Valencia. Desde la distancia, desde su nueva etapa en el Espanyol, puso su grano de arena para que el club de Mestalla iniciara una nueva era. La opinión del de Pola de Siero fue reclamada y el pivote aportó su visión y versión sobre cuáles eran las necesidades reales del Valencia. Marcelino siempre tuvo fe en las palabras de un profesional en mayúsculas y sabía que en Fuego estaba toda la verdad. La filosofía de técnico y jugador sigue la misma senda. No hay espacio a la distracción. El centrocampista es un perfil extraño en un fútbol donde la juventud no calibra que hay un futuro sin balón. Estoy convencido de que Fuego podrá vivir el resto de su vida de su carrera. Comprometido en el esfuerzo, responsabilizado en la tarea y sensato en el manejo de su patrimonio. El camino para lograr el contrato de su vida -sin excesos y alejado de las grandes fortunas- ha llegado tras transitar por equipos donde los impagos estaban a la orden del día. Un calvario que el tiempo ha transformado en justicia. Por eso cada euro que gana es parte de su futuro. Además, su patrón de comportamiento encaja con el de futbolista comprometido, fiel a un escudo y abnegado en cada sesión de entrenamiento. Algo que seguro que en su día aprendió de Marcelino, que lo pulió en el filial y le dio la oportunidad de debutar en el Sporting de su vida. Todos los alumnos guardan a lo largo de su vida el recuerdo de un buen maestro, de alguien que les marca en su etapa escolar y Fuego no ha podido olvidar a Marcelino. El jugador asturiano salió del Valencia por el olor a chamusquina, por las sensaciones de que aquello no iba ir bien y aceptó los galones que le ofreció Quique en Cornellà. Ahora mismo, quizá, Fuego sería ese recambio de Kondogbia. Gracias Javi.