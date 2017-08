ESTABA CLARO

Mi pobre padre lo repetía con cierta frecuencia y no la hacía en latín como mi admirado filósofo y escritor Miguel Catalán, pero sonaba muy bien. «Lo que es de natura turura» y es que, en la esencia del independentismo, pase lo que pase, la fijación del «turura» es un hecho constatado.

No lo digo yo que se sabe que tengo contactos familiares en esa parte de España (con perdón), son organizaciones policiales que han tenido la posibilidad de asumir el problema de los asesinatos de Las Ramblas y Cambrils (aunque parezca reiterativo no lo es, porque el tema trae cola, mucha cola).

No hay suceso que les haga cambiar y para constatar eso me refiero a las declaraciones de la AUGG y de la SUP (Asociación Unificada de Guardias Civiles y el Sindicato Unificado de Policía, respectivamente.) han sido rotundos a la hora de denunciar lo que consideran una «exclusión» y un «aislamiento» a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la investigación de los atentados yihadistas cometidos en Cataluña... que la experiencia y la estructura a nivel nacional presentes en la Policía y en la Guardia Civil en el ámbito de la lucha antiterrorista haya sido marginada de forma dolosa en la investigación», lamentan.

Los políticos en su afán de evitar contradicciones y crear suspicacias han dicho que estaban muy coordinados. Bien. Alguien se equivoca. En todo caso felicitar a los Mossos por su actuación con riesgo de su vida. Sería bueno que la seguridad de España no estuviera politizada. Ahora un giro de asunto, una mirada distinta y más amable. He leído, en mi trabajo de descubrir temas insólitos, que en una cafetería de Australia a los hombres les cobran un 18 % más en las consumiciones para evidenciar las diferencias salariales con las mujeres.

Se cita que en España las diferencias salariales por un mismo trabajo entre ella y él, es del 24 %. Australia está lejos, pero ahora, como se ve, con esto de Internet la cosa se acorta y preparar el bolsillo para pagar por una de calamares un 24% más, parece peligroso. Que les suban el salario a ellas. Más fácil.